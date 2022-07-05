民進黨提名桃園市長參選人、現任新竹市長林智堅的身陷碩士論文抄襲連環爆風波，其中台大國發所的碩士論文抄襲案更燒到指導教授，國安局長陳明通，陳今發聲明挺林智堅，表示是另名學生余正煌拿林智堅的資料寫論文，林反而是被「參考」的一方，台北市議員徐巧芯看完聲明甚感荒謬，在臉書列下4大疑點，稱兩人根本是共犯！

徐巧芯表示陳明通說「資料」是林智堅提供給余正煌參考的，若僅提供資料，論文內容會字字句句都一樣？另外陳明通「建議」自己的學生要改寫林智堅當題目，還拿林智堅「初步」寫的東西給他參考，光是一個「初步」，就被人發現在最重要的「研究概念」和「研究方法」上，至少有7處對余正煌論文大量抄襲，分別是在：「摘要」、8-9頁、9-11頁、11-12頁、13頁、14頁、15頁，在這些部分的雷同率高達88％。徐巧芯直呼：「還是現在是林智堅反過來指控余正煌抄襲你的論文？」

再者，陳明通也承認，時序上就是余正煌先完成論文。作為指導老師，林智堅發表時間較晚，而且跟另一名學生相當雷同，難道不用請他改寫？無需引用？就直接這樣讓他混過去，徐巧芯更痛批「如果他不是市長，權高位重，哪個老師敢這樣做？」

最後徐巧芯點出，最好的方式不是請老師出來護航，你們兩個算共犯，當然會互相保護。正確的做法是，林智堅應該公布論文讓外界下載比對，並且說明提供了哪些資料給余正煌，讓外界逐字檢視；並請台大啟動調查，若有涉及抄襲，追回林智堅學位。