美國女子職籃（WNBA）明星球員格林納（Brittney Griner）被俄羅斯關押至今已經4個多月，她向美國總統拜登求救的信件內容昨（4）日公開，格林納在信中坦承自己「嚇壞了」，擔心要一輩子待在俄羅斯，她呼籲拜登盡一切力量讓她回家，特地強調人生中第一次投票就「投給你了」。
在俄羅斯入侵烏克蘭前夕，格林納今年2月中赴俄羅斯打球時在機場遭到逮捕，當時俄方指控在她的行李箱內發現含有大麻油的電子煙彈，這起事件逐漸演變成美俄之間的外交角力，俄媒先前報導，莫斯科希望用她交換被美國關押的俄羅斯「軍火之王」布特（Viktor Bout）。
「半島電視台」（Al Jazeera）報導，格林納的代表在美國獨立日這天公開她向拜登求救的親筆手寫信，信中她坦言獨自坐在俄羅斯的監獄裡，沒有妻子、家人、朋友的保護，「我很害怕可能要永遠待在這裡。」
她說獨立日這天她與家人通常會紀念那些為自由而戰的人，當中也包括她身為越戰老兵的父親，想到這裡就讓她心痛，因為對她而言今年自由的意義完全不同了。
格林納在信中敦促拜登動用權力讓她回家，「請你盡你一切所能讓我回家，我在2020年第一次投票，而我投給了你，我相信你，我還能以自由之身來做很多好事，而你可以幫助我恢復。」
「我想念我的妻子！我想念我的家人！我想念我的隊友！當我知道他們現在飽受痛苦時，我心如刀割，無論你現在能做什麼來讓我回家，我都很感激。」
俄羅斯1日針對格林納的案子首度開庭，法庭一共傳喚4名證人，不過有2人未到，下一次開庭日期是7號。
針對格林納被捕，華府痛批她被「不當關押」。
格林納是美國女子職籃明星球員，她在2014年幫助鳳凰城水星（Phoenix Mercury）隊拿下女子職籃冠軍，兩度奪下聯盟得分王、8度入選全明星隊，她也兩度幫助美國女籃國家隊奪下奧運金牌。
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