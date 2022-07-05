漢斯沃2009年試鏡索爾的青澀模樣。（Disney提供）

導演塔伊加維迪提不只玩心大也很細膩。（Disney提供）

今夏漫威最新超狂鉅作《雷神索爾：愛與雷霆》即將躍上大銀幕正式登場，台灣更搶先美國2天上映，讓期待已久的漫威迷得以先睹為快。今釋出最新2支幕後花絮，展現克里斯漢斯沃飾演索爾超過10年的蛻變成長，以及導演塔伊加維迪提的天才創意。

漢斯沃2009年試鏡索爾的青澀模樣出土重現，製片凱文費吉大讚他是尋遍全球萬中選一的完美人選。與他從首集一路合作至今的資深銀幕情侶搭檔娜塔莉波曼，也直稱看他表演非常令人激賞，不但投入工作至深，更有超棒喜感。飾演瓦爾基麗的新搭檔泰莎湯普森則說他深具啟發性，總是毫不畏懼大膽嘗試。

第二支花絮充滿眾星對泰卡大神的五體投地齊讚膜拜。首度與塔伊加維迪提合作、並拜他所賜回歸飾演珍及其全新身分女雷神的娜塔莉波曼，興奮地說與他合作總是非常好玩，也說他能夠同時結合黑暗與滑稽。亦為首度合作的另一位巨星、飾演格爾的克里斯汀貝爾稱之為超有創意的導演，才華無比洋溢。

製片凱文費吉大讚塔伊加維迪提不只玩心大，故事也講得很大，但又能展現細膩情感、觸及角色內心；泰莎湯普森直呼他不只為漫威宇宙、更為雷神索爾系列帶來全新能量。塔伊加本身則再展一貫幽默、自嘲自己的電影總是一場大災難，但也說這集會讓上一集《雷神索爾3：諸神黃昏》甘拜下風，更向影迷鐵口掛保證，早從發想階段就胸有成竹地直覺他們絕對會為之瘋狂！漢斯沃補充稱之喜劇、戲劇、動作應俱全，從頭到尾絕無冷場。

選用歌曲一向精準到位的塔伊加維迪提，這次毫不例外地造就另一張超狂另類原聲帶，除了首支預告即已曝光的搖滾天團槍與玫瑰經典名曲〈Sweet Child O' Mine〉，在搶先大公開的完整曲目中，還有包括〈Welcome to the Jungle〉在內的另外三首槍與玫瑰熱門歌曲，全面設下致敬復古搖滾的基調。

但總是饒富玩心的維迪提，當然也不會放過這個「惡搞」機會、以新世紀音樂天后恩雅的空靈名曲〈Only Time〉和傳奇天團阿巴合唱團的抒情經典〈Our Last Summer〉形成強烈反差，也使用兩大R＆B天后瑪麗布萊姬和席亞拉的流行名曲〈Family Affair〉和〈Goodies〉巧妙對應劇情，兼飾石頭人戰士寇格的維迪提更親自喜感獻聲一曲。

《雷神索爾：愛與雷霆》將於7月6日（三）搶先全美大銀幕磅礡登場，IMAX獨家增幅畫面比例、杜比影院、3D、2D等各版本同步上映，各大影城預售票現正熱賣中。

《雷神索爾：愛與雷霆》幕後花絮「尋找雷神」篇。（Disney提供）