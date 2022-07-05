全球掀起Tiktok風潮，前陣子鬧哄哄的「王心凌〈愛你〉現象」，以及日前創設Tiktok官方帳號的孫燕姿都是佳例。世界各地明星熱衷Tiktok的同時，更刺激了素人Tiktoker們添加創作。在成衣批發店擔任倉管的「紅豆兒」，是位有些特別的Tiktoker，她加入Tiktok近一年，內容多為她表演舞蹈，有時她也會發揮演技，情緒到位精準，完全不輸藝人，而她也活用Tiktok寓工作於樂，開發了工作上的新客群。

紅豆兒舞姿絕佳，活用Tiktok成展示衣裳的舞台。（摘自Tiktok）

她面對許多的成衣「批客」，以往僅能提供顧客參考的衣飾靜態圖片，拍出來大同小異。紅豆兒開設Tiktok帳號後，發想出藉由她在Tiktok的真人展示，穿著販售的衣服，以可愛舞蹈作動態展示衣裳，取代了呆板的照片，她說：「我真的很喜歡跳舞！」她的舞蹈或許多「讚」，也累積出不少粉絲。

當有其他Tiktoker心儀她所穿的商品，紅豆兒就先以私訊聯絡，轉介批客的FB粉專給對方，至今開發了一些新客群。不過紅豆兒認為，自己目前不寄望靠Tiktok增收入，她坦言笑說「但哪天如果我開竅了、真能嚐到甜頭時，也許我會再認真一點！」