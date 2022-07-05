縣市長選舉將至，衛福部長陳時中近來的一舉一動都受到關注。今日上午，陳時中在1小時內連跑2場行程，外界關心是否在為選舉做準備。陳時中表示，剛好這段時間需要宣導的事情比較多。至於剛剛康復就跑行程，體力還可以嗎？他則笑回：「哈哈，這不算什麼吧，還好還好，沒關係！」。

陳時中今出席國健署「代謝症候群防治計畫」記者會後，不到1小時就現身統一時代百貨，參與長照司「長照2.0新識別圖像發布」記者會。

媒體詢問，連跑2場行程，是不是「在準備什麼？」。陳時中表示沒有，剛好這段時間需要宣導的事物比較多，衛福部的業務本來就多。幾年前，長照2.0上路時也是宣導重點，這幾年長照一直做的很順利，逐漸要更擴大大，把服務做得更好，今有新的logo出來，提醒大家注意，可以接受長照2.0的服務。

至於早上另外一場活動，陳時中表示與新陳代謝有關，健保需要做改革，不是只有財務而已，而是促進國人健康、保護生命安全的重要工具和手段。今天健保署和國健署合作，在新陳代謝的預防上，避免成為三高的疾病，也跨出歷史上的一步，讓健康的保護更高。

由於陳時中6月12日剛確診，目前剛康復不久，媒體也詢問他跑行程的體力還可以嗎。陳時中聽完笑答：「哈哈，這不算什麼吧，還好還好，沒關係！」。

近期一項針對網路民調指出，陳時中的支持度過半，勝過交通部前部長林佳龍、前副總統陳建仁。對此，陳時中說，我想那個民調是大家用網路上有趣的討論，當作民調的反映，是參考性質，不是真正的民調。至於有別人放風聲，指出他萌生退意，是否會覺得困擾？他回應：「也還好吧，反正大家有各種不同的訊息，不過也呼籲就是說，有正式的訊息就會正式對外講」。

針對新冠肺炎，陳時中也透露最困擾的是一波一波的疫情，去年11月多南非的病例報告在美國出現，我們就看到輕症化的跡象，目前的走向也是當時所期待的，即容易感染、潛伏期短，一人感染全家中。在大家要鬆一口氣的時候，看到BA.4、BA.5在歐美升溫，近來歐美的病例已成長到約2成，這些病例倒不是最需要關心的，而是要擔心有無重症、嚴重併發症，需要再觀察一下。

陳時中表示，新冠病毒讓大家困擾的是不斷地變異，大家對這波狀況習慣了、整備了，又變成另一個樣子，又要重新整備，但是這也建立了防疫的韌性，更能因應變化。由於疫情仍然險峻，人民的負擔仍然是重的，健保部分負擔新制恐怕要等紓困方案穩定的時候再來進行。

至於恩恩案，新北市4日已將報告送到中央。陳時中表示，會給其他單位看看有沒有需要勾稽的沒有，好像他們有報告，還有1、2點需要新北市再澄清。