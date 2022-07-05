煎魚初體驗GG！一名男網友第一次煎魚，只見一條完整的魚，進入油鍋後直接粉身碎骨，不但斷了魚尾，身上還破了個大洞，魚皮直接消失不見，魚肉也碎碎的。超扯畫面讓3萬多人看傻，不少網友驚呼，這隻魚竟然死了2次真的好慘啊！

網友分享煎魚初體驗，意外引起網友討論。（圖／翻攝自爆料公社）

一名男網友昨在臉書社團《爆廢公社公開版》上分享第一次煎魚的成果，只見一條完整肥碩的魚，處理乾淨後放在砧板上，下秒入鍋烹調後，原本完整的魚不知道經歷了什麼，竟然變得稀巴爛，不僅尾巴和魚鰭斷了，身上的魚皮也蕩然無存，而魚肉要碎碎的散落在油鍋中，看上去好像是剩菜。

貼文曝光不到1天，就吸引了3萬多人狂讚，「這是準備要做魚鬆」、「這哪是煎魚，這是煎熬吧」、「你是一邊煎一邊吃哦」、「這隻魚死了2次，好慘」、「你這樣煎，牠媽媽都認不出來了啦」、「他睜大的眼睛像在跟你說：歸剛欸（台語：斥責他人整天沒事做，只會胡搞瞎搞）」、「面目全非，死無全屍」。

不少網友笑歪勸說，煎魚要有耐心，不可以一直翻動，因為可能會導致魚的身體散掉。另有內行網友則說，煎魚之前的魚要先退冰，鍋子要預先加熱、油也要熱，然後火不要開太大，魚下油鍋以後不要急著翻動，等到熟了以後再翻面。此外，若是使用一般的鐵鍋可在油裡面加一些鹽巴，魚比較不沾鍋。