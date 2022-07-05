新竹市長林智堅學位論文接連遭爆抄襲，卻也讓被外界解讀為綠營側翼的「翁瑞達」日前指國民黨高雄市長參選人柯志恩論文涉「學術不倫」案被對比。前國民黨政策會執行長蔡正元今也在臉書要求，「翁瑞達教授出來面對」。
蔡正元說，請翁達瑞說清楚，到底是柯志恩的論文是抄襲的？還是林智堅的論文是抄襲的？
蔡正元也質疑，演藝人員或假稱「教授」或「博士」，沒正牌博士學位或教授資格的人，才需要用「假名」，但「翁瑞達」堂堂自稱大學教授的人，幹嘛要用「假名」批評他人？
新竹市長林智堅學位論文接連遭爆抄襲，卻也讓被外界解讀為綠營側翼的「翁瑞達」日前指國民黨高雄市長參選人柯志恩論文涉「學術不倫」案被對比。前國民黨政策會執行長蔡正元今也在臉書要求，「翁瑞達教授出來面對」。
蔡正元說，請翁達瑞說清楚，到底是柯志恩的論文是抄襲的？還是林智堅的論文是抄襲的？
蔡正元也質疑，演藝人員或假稱「教授」或「博士」，沒正牌博士學位或教授資格的人，才需要用「假名」，但「翁瑞達」堂堂自稱大學教授的人，幹嘛要用「假名」批評他人？
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