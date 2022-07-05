新竹市長林智堅遭爆中華大學碩士論文涉抄襲，資深媒體人黃揚明今另爆料，指林智堅在台大國發所的論文也涉及抄襲一位學生余正煌，而林智堅的指導教授就是現任國安局長陳明通。對此，陳明通除透過國安局局發出簡短回應否認抄襲外，網路也流傳一份經確認為陳明通發出、比較詳細的聲明；在此聲明中，陳明通直言是「余正煌拿林智堅的資料寫論文」，並非林智堅抄襲余，並稱自己「先指導林智堅」、林智堅的論文比較有原創性。

該份流傳的聲明首先指出「我是林智堅的指導教授，我必須幫他澄清一下，是余正煌拿林智堅的資料寫論文，問卷的原始設計者是林智堅及其競選團隊，怎麼寫也是我先指導林智堅。」

該聲明提到，後來余正煌因為一開始寫的碩論計畫不理想，想換題目，他找上我的研究助理楊喜慧，我徵得林智堅的同意，把林智堅的民調資料給余正煌用，並建議他換題目寫林智堅，同時把林智堅當時初步寫的東西（前面幾章，尤其是研究設計）給余正煌參考，同時以口試委員的身分給余正煌一些寫作建議。

最後該聲明強調，只是余正煌先畢業（因為他只剩最後一個學期），林智堅比較晚畢業，讓外界誤解林智堅抄襲余正煌，其實過程是林智堅的論文比較有原創性，真是有理說不清！