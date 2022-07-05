（戴德梁行董事總經理顏炳立：「資金趴踢結束了！」房市往事只能回味。圖／蔡惠芳）

戴德梁行今（5）日公布2022年上半年商用不動產市場市場報告及下半年展望，戴德梁行董事總經理顏炳立一開場，就鐵口直斷：「資金趴踢結束了！」在政策打房，斷金流之下，房市往事只能回味。

顏炳立表示，前幾天，碰到幾位代銷業老闆：「悽慘的日子來了！」

顏炳立表示，現在土地還是有溫度，但是價格掉到海平面上面，很多掛在網路上，但價格並沒有跌到原本取得的價格，還是在海平面上面，下半年看不到跌五趴十趴，所以自由型買家，你還是討不到便宜，頂多追逐的人，會出價合理價再漲十趴而已。

顏炳立表示，所以第三季土地市場會量縮，不過還是樂觀的，土地價格不會下降，還是超過合理價10％，現在還是沒有看到跌到合理價以下，即使政府斷金流，也只是在買地上受限。

另外，顏炳立表示，現在工業地價格，今年已經到頂，不過物流、倉儲，需求還是強勁，地價緩漲，量縮續熱。

顏炳立表示總體來說，政策利空，斷金流，物價上漲、通膨，房市不確定性增加了，所以，房市利空已多於利多。預期下半年房價，就是穩，緩漲，但不會有疫情後安慰報復性的反彈！不是旅遊業、所以不會有報復性的反彈。

顏炳立表示，跌不可怕，沒人買才可怕！價不漲，量不增，買氣就不會強。目前資金還是多的，升息還是有限，不過，「房地產，就像被四個人內政部、財政部、央行、金管會圍毆！」雖然哀嘆，但影響不大，量縮會影響到剛性自由買盤，該買的已經買了、不該買了也買了，不想買的也買了，剩下的只是自由的。「地段，環境，收益，價格」這八個字，如果弄錯，就像穿錯衣服的名模。

顏炳立表示，近年很多蛋白區賣蛋黃區價格在賣，市場已經亂了，不過，不賣就該套牢了，除非你自己住。

他直指，現在房市海水已經退了，「吳郭魚要回到菜市場去賣，不要再掛在精品店！」激情過後，資金派對已經結束，大家要理智看待房價緩修。