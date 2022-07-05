法務部調查局為因應今年11月26日舉行的地方公職人員九合一選舉，在官網設立「九合一選舉檢舉專區」，說明調查局針對賄選、幽靈人口、選舉賭盤、假訊息及境外勢力、暴力介入選舉，強調檢舉賄選有獎金，其中檢舉而查獲直轄市長、正副議長候選人賄選，每案可獲1000萬元獎金。

調查局表示，調查局執行選舉查察受理犯罪態樣，包括《公職人員選舉罷免法》規範的賄選、幽靈人口、選舉賭盤、假訊息妨害選舉(意圖使候選人不當選而散播謠言或傳播不實之事) 、《反滲透法》非法收受境外來源政治獻金、受境外滲透來源指示、資助而介入國內選舉情事，以及暴力介入選舉。

調查局強調，民眾檢舉賄選有獎金，檢舉直轄市市長、直轄市議會正副議長候選人賄選案，每案獎金1000萬元；直轄市議員、縣(市)長、縣(市)議會正副議長候選人賄選案，每案500萬元：縣(市)議員候選人賄選，每案200萬元。

另候選人之配偶、直系血親、五親等內之旁系血親、三親等內之姻親、競選辦事處負責人賄選案，每案100萬元；若村里長、鄉鎮市民代表、原住民區代表、樁腳等賄選案，每案獎金50萬元。

依據《鼓勵檢舉賄選要點》規定，民眾檢舉賄選案件，經檢察官提起公訴，發給檢舉人獎金4分之1，經第一審或第二審法院判決有罪後，再發獎金4分之1，經法院判決有罪確定後，再發給其餘獎金。

此外，民眾檢舉賄選案件，經檢察官為緩起訴處分或依職權不起訴處分確定，檢舉人可獲半數獎金。