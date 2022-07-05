銓敘部公告「公務員發表職務言論同意辦法」草案提到公務員「代表機關或使用職稱」發表與其「職務有關」的言論，必須事前取得長官同意，對此，立委王婉諭認為，僅因使用職稱就必須長官同意，是一種事前言論審查。警察工作權益推動協會常務理事蕭仁豪也表示，草案對於公務員基於公益所發表的言論沒有給予足夠的保障，擔憂公務員意見遭任意打壓。

時代力量立院黨團今（5）日邀請獄政工會、警察工作權益推動協會等權益團體召開「公務員拒絕過勞 言論自由要保障 政府別一再跳票」記者會，黨團幹事長王婉諭表示，「職務言論」的定義，應有明確界線且應避免在實務上機關任意擴大解釋的前提之下，限縮定義範圍，也不應限制公務員合理討論公共政策的言論空間。

王婉諭指出，根據銓敘部公告的公務員發表職務言論同意辦法草案，規定公務員「代表機關或使用職稱」發表與其職務有關的言論，必須事前取得長官同意。如果單純僅因「使用職稱」就須經長官事前同意，才得以發表言論，很難不讓人質疑這是一種事前的言論審查。

獄政工會常務監事林文蔚則以自身經驗分享公務機關對言論自由的不當管制，2016 年他曾因投書揭露監所無限期獨居監禁和電擊棒的管制問題被記兩支申誡，最後由保訓會出面調處。林文蔚表示，犯罪矯正是重要的公共政策，揭露監所內部實況並提出反思，可以讓外界關心的民眾、專家學者及政府官員透過第一線監所管理員的眼睛，更清楚問題何在，才能一起推動改革。

警察工作權益推動協會常務理事蕭仁豪表示，草案對於公務員基於公益所發表的言論沒有給予足夠保障，憂心現行公務機關會濫用規範模糊之處，任意打壓基層公務員的意見；尤其以警察來說，因工作樣態有更強烈的公共性和衝突性，需要更寬的意見發表交流空間。他認為政府在擬具相關制度時，應避免在操作上反而造成言論空間過度限縮，減少警民互相了解的可能性。