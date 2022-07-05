多數情侶交往，最終都會選擇步入婚姻，但有些人只享受戀愛時的快樂，若是要結婚，反而會讓他們卻步，甚至因此選擇分手。網站《Best Life》近日分享占星師艾許（Lauren Ash）與阿德勒（Sofia Adler）的分析，指有6個星座最不可能結婚，相對於婚姻來說，他們反而比較喜歡交往時的感覺，甚至是一個人獨處的時候。

第6名、處女座

處女座心思很細膩，而且非常在乎他人想法，無論遇到什麼事，基本上都是以他人的想法為主，自我表現力不夠，若遇到不夠體貼的情人，他們就算受到委屈也不會說，明知伴侶對自己不夠好，也會因不捨而不願離開，這使他們不敢踏入婚姻，兩人關係停滯不前，不過若遇到了解他們的伴侶，處女座就會願意結婚。

第5名、牡羊座

牡羊座就如同其他的火象星座一樣，個性非常熱情，遇到心儀的對象時，一定會大張旗鼓地表達愛意，但是若得不到回應，他們就會變得心灰意冷，而且在感情中，他們喜歡被伴侶崇拜的感覺，如果感受不到對方也用100%的熱情回應他們時，牡羊座就絕不會踏入婚姻，對於他們而言，合適的伴侶一定要付出無盡的愛，且時常給予肯定的話。

第4名、天蠍座

天蠍座認為，結婚對象一定得是靈魂伴侶，對方必須非常懂他們，只要一個眼神，伴侶就知道他們在想什麼，因此不用說到結婚，天蠍座想找到交往對象，本身就很不容易了，而且天蠍座個性有些悶騷，交往後也不太會表達自己的情緒，唯有對伴侶感到滿意時，他們才會說出來，溝通不良也成為天蠍座談戀愛的問題。

第3名、雙子座

雙子座在希臘羅馬神話中，代表著一對雙胞胎，也顯示雙子座擁有雙重性格，而且對任何事都充滿好奇，喜歡不斷學習新鮮事物，對於感情也是如此，會透過與不同人約會的方式，來了解自己適合哪一種類型的人，或是從對方身上能學到什麼，因此對於他們而言，結婚的可能性非常低，給人一種「遊戲人間」的感覺。

第2名、水瓶座

水瓶座個性活潑，而且享受自由，若是被束縛住，會讓他們非常痛苦，再加上個性有些固執，因此難以改變這種愛好自由的想法，使他們難以專注在某一個人身上，不過在工作上，他們的個性就完全不同，能夠專注在每一件事務上，因此有時與忠誠夥伴的合作關係，往往比他們與人談戀愛的時間還長。

第1名、射手座

射手座擁有愛好流浪的精神，還有火象星座的熱情，無時無刻都喜歡與人調情，他們不喜歡循規蹈矩的生活，對於愛情也是如此，因此要他們步入婚姻，根本是不可能的事，若是選擇走傳統的婚姻路線，反而會讓他們感到緊張，唯有真的找到合適的對象，無論生活方式還是價值觀等都很契合，他們才可能結婚。