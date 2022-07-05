警方後來回到現場清查，發現附近草地有一把改造手槍，且彈匣內還有5發子彈。（警方提供／李奇叡新北傳真）

21歲陳姓男子帶著改造手槍到現場，為躲避警方追查，將槍丟在草叢內。（警方提供／李奇叡新北傳真）

新北市土城區4日晚間11時許，延吉街111巷底發生鬥毆事件，其中一名21歲陳姓男子還帶著改造手槍到現場，卻反遭對方5人圍毆致傷，後續警方將涉案7人帶回，訊後依妨害秩序、槍砲彈藥刀械管制條例及傷害罪送辦。

據了解，陳男和另一名19歲彭姓男子疑似因為生意糾紛，在臉書私訊互相嗆聲，夾雜「垃圾」等罵人語句，對話越來越激烈，兩人相約4日深夜在土城談判。

彭男因人在國外，便指使19歲的吳姓男子以及林姓、賴姓、徐姓、王姓少年代替他出面談判，陳男則是帶著朋友21歲林姓男子到場。雙方火氣正盛，談判演變為全武行，混亂中陳男遭圍毆倒地，全身多處擦挫傷，林男則幸無傷勢。

警方到場時，吳男等人皆已逃逸，調閱監視器擴大追查，3個小時後便順利將涉案人士全數逮捕。據悉，吳男有強盜前科，陳男有毒品以及詐欺前科，林男則有傷害前科。

警方後來回到現場清查，發現附近草地有一把改造手槍，且彈匣內還有5發子彈，經旁人指證，確定該槍枝為陳男為了自保而帶到現場，至於槍枝來源為何，仍有待釐清。

全案訊後將依妨害秩序、槍砲彈藥刀械管制條例及傷害罪移請新北地檢署偵辦。