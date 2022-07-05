劉姓男子發現家裡木作裝潢有「粉蠹蟲」，找除蟲林姓業者到家中噴藥，結果林男沒控制好劑量又沒清場，農藥含「磷化鋁」毒性過高，害劉男一家4口全都中毒，4歲小女兒急救後心、肺、腦、腎衰竭不治。高雄地檢署偵結後，發現林男等人都沒有執照，依《過失致死罪》將林男及幫手的陳姓男子起訴。

去年10月18日一早，林男帶著陳男和林姓少年（移送高雄少家法院審理）到鼓山區劉男家中噴藥，使用「燻蒸」的方式，將磷化鋁擴散至空間中，殺死躲藏在木作中的粉蠹蟲。

林男疑似便宜行事，只用塑膠布覆蓋裝潢，沒有提醒劉男一家外出暫避，竟然讓劉男等人待在家中其他房間，噴完藥隔天晚上劉男家中仍有濃濃的藥味，沒多久全家人陸續出現胸悶、嘔吐、頭痛，緊急送醫急救。

劉男小女兒送醫急救不到1天的時間，心、肺、腦、腎多個器官都壞死、水腫，搶救不治。警方調查發現，林男等人都沒有相關噴藥除蟲證照，將人移送法辦。

檢方認為，業者噴藥除蟲時應注意周圍2公尺內不可有人畜活動，加上沒有清場的疏失，害劉男一家中毒、小女兒喪命，偵結後依過失致死罪起訴林男及陳男等2人。