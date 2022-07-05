第二屆「聯合國海洋大會」本月初落幕，友邦吐瓦魯代表團因為有我國籍人士與會，遭中國大陸封鎖，中國外交部發言人趙立堅昨天甚至諷刺表示台灣「蹭會」。對此，我外交部發言人歐江安今天表示，中國不斷濫用其在聯合國全權證書委員會的職權，作法令人不齒，外交部予以強烈譴責。

歐江安說，為抗議中方惡劣行徑，吐瓦魯外長柯飛（Simon Kofe）決定取消出席大會並發表聲明譴責中國。帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps Jr.）則在大會首日（6月27日）演說力陳全球海洋合作應納入台灣參與。

歐江安指出，大會最後一日在採認全權證書委員會報告時，帛琉、馬紹爾群島及美國接連挺身發言，強調會員國有權決定其代表團組成，並有權邀請台灣成員參與，全權證書委員會要求會員國刪除其代表團成員的舉措是侵犯會員國主權，吐瓦魯及帛琉將台灣人士納入代表團的決定應被尊重；挺台國家同時指出，全球海洋議題的討論不應該遺漏任何人。英國也對這次全權證書委員會僭越權限表示遺憾。

歐江安強調，聯合國各會員國代表團的組成是會員國的主權行為，聯合國全權證書委員會對於各國代表團的組成並無置喙餘地。聯合國會議各國在其代表團中納入其他國籍人士也是慣有的實踐。我國與太平洋友邦長期關注海洋議題的發展，並在海洋環保科技、漁業資源永續利用及氣候變遷等領域緊密合作，因此友邦代表團納入我國籍團員，有利雙方在全球海洋事務重要議題進行合作。

歐江安說，外交部對於友邦及理念相近國家在此次海洋大會公開揭露中國濫用職權霸凌聯合國會員國及破壞聯合國常規等醜陋行徑，以捍衛多邊體系的良善治理，表達高度敬佩之意；而對於友邦協助台灣掌握國際重要議題、與國際接軌的義舉，外交部再次表達誠摯謝意。

歐江安指出，外交部籲促國際社會正視中國藐視多邊體系既有規則，為遂行其政治目的霸凌其他會員國、破壞以規則為基礎的國際秩序的惡劣行徑，共同予以譴責。中國不斷利用在聯合國相關機構職權，無理阻撓台灣參與以及貢獻世界的機會，只會更堅定我國參與國際社會的決心。台灣會繼續強化與友邦及理念相近夥伴合作，持續對全球議題做出積極貢獻。