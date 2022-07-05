苗栗各鄉鎮市確診分布圖。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今7月5日新增新冠肺炎本土確診976例，其中男性450人、女性526人，年齡分布1歲以下至99歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例7萬5949人，人口占比確診率達14.19％。

衛生局長張蕊仙說，近期BA.5變異株於法國等部分國家取代 BA.2變異株成為主流株，在歐洲德國、法國、義大利及英國等多國造成疫情快速回升現象，新加坡、日本近期疫情回溫評估與BA.5變異株傳播有關。

其他鄰近國家如香港、紐西蘭、澳洲、韓國、印尼及泰國等均有社區感染病例，另，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，目前尚無案例進入社區仍需嚴密監測。

縣長徐耀昌呼籲，疫情趨緩，民眾防疫措施仍不可輕忽，持續戴口罩、勤洗手、避免不必要群聚、保持輕鬆心情和維持正常作息、接種完整3劑疫苗，仍是預防染疫最好的保護方式。