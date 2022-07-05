年度美食盛會「2022台灣美食展」即將於8月5日至8日在台北世貿一館隆重登場！主辦單位台灣觀光協會今日（7/5）特地宣告2022台灣美食展即將回歸，率先公布美食展展區規劃及精彩限定活動，邀請熱愛美食的民眾可以在7月6日起開始購買預售票。

主辦單位秉持著回饋社會的精神，以及對防疫前線人員的感激之心，也再次推出捐血贈票活動，更加碼推出警消醫護逛展免費活動，希望能用美食撫慰防疫英雄們無私的奉獻。

台灣觀光協會祕書長羅瓊雅表示，前2年的台灣美食展以防疫為優先考量而取消辦理，這段日子以來，飯店、旅遊業者相當辛苦，很高興今年終於可以順利舉辦，為業者們注入一劑強心針。這次美食展以「節慶活動」為主軸，期望帶給民眾希望、開心的氛圍，台灣觀光協會將盡全力和業者一起用美食擄獲民眾的心，希望能透過這場展覽，向廚師致敬，也讓更多熱愛美食的專家、民眾，能夠一起聚在台灣美食展這個平台，一起守護、也讓大家熱愛的美食有更好的發展，請大家一起來台灣美食展相挺業者，並體驗台灣美食豐富的文化，今年的台灣美食展絕對讓大家值回票價。

今年的台灣美食展規劃了四大展區，「美食饗味」有知名飯店、伴手禮；「政府展館」，包含了從產地到餐桌、客家到原民、小吃到大菜，應有盡有地各種主題性的台灣美食；「探索廚藝」有向金牌廚師致敬的藝鳴驚人館，可以在這裡看到拉糖、翻糖、蔬果雕刻和藝術麵包的美食藝術展品，展期間也會邀請大師現身舞台展演；「異國美食」則有日本美食館、穆斯林美食館及首次參展的奈及利亞等國家地區展出，讓大家可以在國境尚未開放前，先來美食展品嘗大家都很想念的異國料理。

在豐富的展出內容之外，主辦單位更特別規劃了一系列的活動，不僅顧及思考美食未來性與永續發展，更有平易近人的美食攝影教學。「美食講座」與「大師廚藝秀」，將在8/6（六）、8/7（日）下午2點至3點30分登場，將以「節慶文化傳統食」與「永續風潮未來食」為主題，週六的「節慶文化」講座將由日本財經政治觀察家福澤喬主持，邀請日本作家木下諄一與韓國Youtuber李春成出席，大談台日韓節慶美食，大師廚藝秀將由台中萬楓酒店黃兆銓，展演相關料理。

週日登場的講座則由《食力》創辦人暨總編輯童儀展擔任主持人，邀請緒裕生技公司副總經理郭玉華、無印良品台灣分公司總經理吉田明裕及無印良品台灣分公司商品企劃室室長王慧貞，討論植物肉、昆蟲食等為來食材的可能性，在講座之後，台菜王子黃景龍也將登場演繹未來食材，大秀廚藝。此外，今年特地規劃「美食拍拍」攝影講座，在8/7（日）下午3點半及8/8（一）11：30將有知名美食攝影師前來展場傳授IG打卡必備美食拍照技能。

台灣美食展秉持回饋社會的精神，再度和台北捐血中心合作，只要在7/30-8/6間於大台北捐血中心17個捐血點挽袖捐血，捐血一袋（250c.c.）即可獲得門票一張！為感謝這段日子以來，一直堅守防疫前線的警消醫護人員，更加碼推出，警消醫護人員免費入場活動，藉機向在前線防疫的英雄致謝。

7月6日起至8月4日，只要到ibon售票系統、全家FamiPort、萊爾富Life-ET、OK超商OK‧go、udn售票網、Klook預購台灣美食展門票，就能享有每張新台幣180元的預售優惠（原價新台幣200元）。