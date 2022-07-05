恐慌情緒壟罩市場，波動大增，中租基金平台副總經理蘇皓毅表示，是投資人可分批布局的好時機。

長期寬鬆的貨幣條件、疫情導致的供應鏈瓶頸，加上今年俄烏的衝突影響，通膨儼然已成為全球性現象，各國政府紛紛進入升息週期循環、加大貨幣緊縮力度，積極打壓通膨，央行升息打通膨卻讓投資人陷入經濟衰退以及市場流動性的憂慮。

蘇皓毅表示，根據歷史經驗，當市場陷入恐懼時逢低布局，待景氣循環回到復甦或成長之際，往往能有不錯的回報。對於目前可觀察到的負面因素，包括通膨高漲以及市場衰退等，市場皆已充分反應，但美銀牛熊指標（bull-and-bear indicator）卻在6月中降至零，顯示投資人對未來市場情緒極度恐慌。

蘇皓毅表示，今年以來，新興市場資金呈現淨流入，投資人不妨可趁股市回檔之際，挑選體質較優的國家進行布局。以中國基金為例，目前大陸貨幣政策相對寬鬆，且評價面仍處在相對便宜的水位，以長期角度分批進場中國相關基金就是一個不錯的策略。

至於美國經濟是否能避開衰退風險？蘇皓毅認為，美國經濟雖然明顯放緩，但距離衰退程度還有一段距離，宜拉長投資期間，並以單筆分批或定期定額美國單一國家型基金，並可留意著重在基礎建設或REITS等著重在實質資產的產業型基金。

對於固定收益布局，蘇皓毅表示，因市場已進入升息循環，投資人近期開始關注非投資等級債市，企業普遍體質佳，違約率低且利息保障倍數維持高檔水準，目前提供了追求配息的投資人不錯的投資機會，建議穩健型投資人可透過單筆分批布局非投資等級的債券型基金。

由於市場短線震盪，操作不易，中租基金平台正推出「中租20、好四成雙」的20周年慶活動，中租投顧表示，從目前為止至8月底前，全站不限基金申購即享手續費０元，新開戶再送高達29張終身0手續費優惠券，無論使用定期定額、單筆分批或母子鎖利GO，提供投資人更佳的投資彈性。