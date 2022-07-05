看好大中華區威士忌市場，WATERFORD愛爾蘭沃特福威士忌特別邀請台灣The Whiskyfind威士忌坊團隊共同開發調配，針對華人的飲食習慣與喜愛的風味，如熱帶水果、果乾、蜂蜜、甜點等濃郁香氣表現，量身打造「Owenduff歐文德夫1.1單一麥芽威士忌大中華區限定款」，獨獻台灣與中國市場，台灣首批限量300瓶隆重上市。

THE WHISKYFIND威士忌坊創辦人Odin Chou表示，因應台灣人喜愛威士忌的醇厚風味，THE WHISKYFIND威士忌坊特別指定選用極高比例的美國波本桶與處女桶，賦予酒液乾淨鮮明的橡木氣息與成熟甜美的熱帶水果香氣，創造飽滿圓潤的口感。Odin Chou並指出，台菜料理的醬香濃郁、美味鮮醇特色，亦非常適合搭配歐文德夫1.1單一麥芽威士忌，是一款純飲或佐餐都極具魅力的限量威士忌。

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