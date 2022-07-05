新北市政府規劃將泰山義學立體停車場頂樓，提供給民間業者設置太陽能光電系統收益，但卻引發鄰近居民對光害、噪音、熱輻射甚至是屋脊煞等疑慮，然而廠商所提出的改善計畫無法被住戶所接受，揚言抗爭到底；對此新北市議員賴秋媚表示，太陽能光電是未來趨勢，但若是因為推廣反而造成其他危害或疑慮，市府不應該貿然放行廠商進場施工。

賴秋媚表示，推動2050淨零排碳是台灣最重要的能源轉型目標，其中太陽能光電佔了很重要的一環，但在住宅區設置太陽能光電系統引發的爭議卻是一樁接著一樁。

例如前年桃園市楊梅區住宅區旁光電廠的爭議、關渡國中綠能屋頂光害的爭議、林口住宅區光電廠的爭議等，顯示在高密度住宅區裡設置大型太陽能光電系統，確實會引發民眾反感，泰山義學停車場樓頂光電系統的爭議不是特例，而是通案。

賴秋媚指出，每次發生太陽能光電公害爭議時，經發局與環保局都只會表示，依照我國法令設置太陽能光電系統不需要環評，但也因為如此，市府更應該要求相關單位重視附近居民的心聲而非放任廠商敷衍才對。

根據陳情，市民擔心的是常見的折射光害問題、系統散熱風扇運轉噪音的問題、以及旁邊社區部分樓層有屋脊煞的問題，但廠商提出的改善計畫只有針對屋脊煞簡單的改變外形結構，對市民來說仍然沒有辦法接受，也顯得誠意不足。

賴秋媚議員強調，義學停車場於6層樓頂設置太陽能光電，對緊鄰13層樓高的大型社區一定會造成公害影響，在未完成公害改善計畫之前，市府不應該貿然放行廠商進場施工，罔顧市民居住環境權益。