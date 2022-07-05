根據周一發布的製造業景氣調查，因通膨壓力和材料短缺使生產受抑，加拿大製造業活動在6月失去部分動能，且企業對未來產出的看法也變得較為保守。

S&P Global加拿大6月製造業採購經理人指數（PMI）經季調後為54.6，較5月的56.8下滑，並創下2021年1月來新低。

但數據高於50榮枯分界線代表該產業景氣仍然呈現擴張。

S&P Global經濟學家Shreeya Patel在聲明中表示，跡象顯示加拿大製造業在6月面臨挑戰，全球供應問題和急劇升高的價格壓力是核心所在，而這些難題料將在今年繼續干擾製造業景氣。

6月製造業PMI產出分項指數為50.9，較5月的55.6下滑，並創下自2020年6月來新低，主要因新工作量減少、材料到貨延遲和成本升高。衡量未來產出的分項指數跌至17個月新低。

受訪製造商表示，價格上漲讓一些客戶不願下單，而國際需求下滑是因為俄烏戰爭，以及歐洲與亞洲需求疲軟。

此外，企業信心下滑顯示它們意識到未來12個月可能衝擊全球經濟的諸多困難。Patel表示，企業已經從這場大流行病中復甦，現在必須為未來的困境做好準備。