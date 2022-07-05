戴德梁行今(5)日舉辦記者會，董事總經理顏炳立說，「往事只能回味」，今年房市將呈現量縮，政策打炒房阻斷金流，房市盛況已成過去，大方向來看將維持量緩價微升，不同區域各自表現，剛性買盤將遲緩，蛋白區將降溫。今年下半年房市仍將維持穩定，顏炳立直言，房價不可能創高，賣方仍會堅持價格，買方想要撿到便宜貨並不容易，但是買方也不會願意追價，將使市場量縮。至於何時進場買房是好時機？他則指出，現在市場投資客已少，若自住客看到好物件又能負擔，下半年還是有人進場，明年購屋也是不錯的好時間點。

顏炳立說，土地只要有成交的地方，例如六都，房市持續看好，反過來，土地降溫的區域房價則會下滑。打炒房斷金流，通膨物價攀漲，房市利空紛擾，未來易跌難漲。

據戴德梁行統計，2022年第二季土地交易量僅新台幣279億元，為近五年單季最低成交量。戴德梁行表示，前次單季土地交易量跌破新台幣300億元是在2017年第二季，當時為新台幣194億元。

戴德梁行指出，土地市場歷經2019-2021累積了新台幣9,000億元的交易量，建商獵地的策略是控制營建成本及降低利潤以求得標，三年來土地成本已墊高三成。如今營建成本漲幅亦超過三成，原先設定的低利潤已被高漲的成本嚴重侵蝕，儘管升息會影響購屋能力，但未來的房價並無多少降價空間。戴德梁行預測，下半年中小型建商面對持續升息及營建成本侵蝕利潤的壓力，將陸續出現認賠出脫手中土地的現象，但因土地交易規模都不大，土地交易量縮的戲碼將延續至2023年。