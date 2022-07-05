新竹市長林智堅在中華大學與台大的碩士論文都遭爆抄襲，中廣董事長趙少康中午在臉書批評，林沒做滿新竹市長任期就落跑已信用受損，現在兩本論文又都涉抄襲，連錯字都複製貼上，牽涉到誠信與學術倫理，林應展現擔當退選桃園市長。

趙少康也呼籲，教育部應即介入調查，台大校長管中閔也應徹查國發所論文審查問題？政治人物「兼職」唸研究所學位，各大學也應更嚴格把關，以免指導教授私相授受，把學位做公關，提拔自己同黨後進獲更高學位，增加選舉優勢。

趙少康批評，綠營側翼光憑國民黨高雄市長參選人柯志恩自己的兩篇論文「摘要類似」，就咬定柯論文「自己抄襲自己」，如今「雙倍的迴力鏢」打到自己身上，請綠營用相同標準對待林智堅「雙倍的可惡」。

趙少康指出，林智堅中華大學碩士論文九成抄襲竹科管理局發標的委辦結案報告，無論是英文文獻、問卷樣本、承辦人員、結論、採樣數據，甚至連錯字都照抄，也沒有標註引用自政府標案。

趙少康質疑，林智堅中華大學碩士論文抄襲案，究竟是指導教授把林當廉價勞工，把林的論文拿去申請補助費用？還是指導教授的作品做人情給林使用？或者是指導教授的作品一稿多用、一魚三吃？不論國內外，實在沒看過像這樣「一個教授一個研究生」，用同樣研究結果分別掛名、到處發表案例。

此外，趙少康說，林智堅台大國發所碩士論文，無論分析結構、原始資料、摘要與前兩章內容，又和學長余正煌論文相似，指導教授都是蔡英文總統愛將、國安局長陳明通，也就是陳在半年內竟放行兩份內容高度相似論文，令人難以理解。

趙少康認為，林智堅案凸顯國發所對碩士、博士學位把關不夠嚴謹，台大做為學術界龍頭，不可以對學位有輕易放水的嫌疑。

趙少康表示，身為政治人物，誠信很重要，學術也不應該為政治服務，若林智堅學位論文真的是抄襲，請林智堅跟陳明通不要再硬坳，林也應立即公開道歉並退選，展現負責任的風骨，不要汙染學術，成為學子的壞榜樣。