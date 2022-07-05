搶攻暑假旺季餐飲消費商機，台北花園大酒店館內餐廳「饗聚廚房」即日起至8月31日止推出「仲夏饗食祭」，集結師園鹽酥雞、橋頭麻辣火鍋、呷七碗油飯與義豐阿川冬瓜茶等台灣在地美食品牌，期間限定推出四間名店經典特色料理，4人同行可享1人免費優惠，讓民眾吃香喝辣一次盡享懷舊台味。「花園thai thai」跨界翻玩生吐司，點用任兩款生吐司系列餐點，享500元超值優惠價，「PRIME ONE牛排館」雙人同行點用套餐，即贈和牛握壽司乙份（4貫）。

「饗聚廚房」以無國界料理為主題，匯集中式、西式、泰國、日本、馬來西亞、越南等多國特色自助百匯，含括最受消費者喜愛的海鮮料理、生魚片、沙拉區、現做料理、甜點區等共有50多款菜色輪替登場。自7月8日至8月31日止，攜手超人氣美食師園鹽酥雞、饕客最愛的28年老店橋頭麻辣火鍋、老字號呷七碗油飯與百年品牌義豐阿川冬瓜茶，獨家美味獻藝上桌，讓饕客大啖美食沉浸台食美味外，再享4人同行，1人免費之超值優惠。

泰式餐酒館「花園thai thai」，由擁有20年輝煌廚藝的泰國主廚Pratchayaporn Wangpratchayanont領軍操刀，即日起至7月31日止，推出多款期間限定生吐司，包括經典咖哩官財板、泰式咖哩三重奏、泰式水波蛋焗烤波薩、泰式香脆吐司條佐松板豬、泰式肉醬蛋吐司、綠咖哩夾心、班蘭椰香西多士，任選以上兩款生吐司系列餐點，享500元超值優惠。

米其林餐盤推薦的「PRIME ONE牛排館」，無論乾式或濕式熟成盛宴，道道擄獲饕客芳心，多款菜色包括澳洲乾式熟成28天草飼熟齡和牛、盤克夏戰斧豬、法國野生真鱈等，套餐2,080元+10％起，內含特製手工麵包、精緻冷熱前菜、主廚湯品、嚴選主菜、配菜，最後可挑選桌邊服務甜點車的五種法式甜點，道道精緻奢華料理滿足饕客味蕾。凡於7月8日至7月31日止，雙人同行點用兩份單人套餐或一份雙人套餐，即贈和牛握壽司乙份（4貫）。

「PRIME ONE牛排館」也同步推出8人以上預訂PRIME ONE牛排館VIP包廂，每人達消費2,000元以上，立即加贈精選葡萄酒乙瓶，專屬獨立用餐空間，更適合美酒佳餚的家庭聚餐。

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