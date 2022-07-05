台中市自5日起開設第二波長者第4劑疫苗快打站，市長盧秀燕到崇倫國中快打站視察。（陳淑芬攝）

台中市自5日起開設第二波長者第4劑疫苗快打站，市長盧秀燕到崇倫國中快打站視察。（陳淑芬攝）

中市第一波長者第4劑疫苗快打站大排長龍，引發爭議；第二波今起3天優化開設47處快打站，9處移師學校禮堂，現場空間大，長輩報到後定點坐吹冷氣，由醫護採「宇美町式」移動打疫苗，過程快速、舒適。市長盧秀燕今天到崇倫國中視察表示，中市已有約15萬1525名長者完成第4劑接種，涵蓋率36.81％，排名六都第一。

台中市在6月22日及23日兩天開設首波長者第4劑疫苗快打站，接種踴躍出現大排長龍現象，引發議論。第二波自5日起至7日一連三天，共開設47處莫德納快打站，備受矚目。

盧秀燕今天到崇倫國中快打站視察，醫護人員採「宇美町式」方式施打，接種民眾坐在定位，由醫護人員移動施打，現場作業順暢，約5分鐘即可完成。此外，長輩在留觀區休息，就可接到發放的2劑篩劑和500元禮券，過程舒適快速。

盧秀燕表示，中市透過「免預約」的快打站制度，結合民政、衛政、區里 及學校等系統，發送接種通知單，安排注射，民眾不用預約，大幅提高疫苗涵蓋率，截至今天上午8時止，已有約15萬 1525 位長者完成第四劑疫苗接種，涵蓋率36.81％，排名六都第一。

盧秀燕強調，此次快打站優化服務，將注射天數延長成3天、醫護能量加大，部分站點並調整至校園接種，加強「分里、分流」接種，5日起3天預計接種人數逾7萬7千人，期盼注射能量持續提高，增加城市防護力。

民政局副局長周瑺玫指出，此次47站快打站將進行151場次施打，全面優化服務包括排隊動線調整、增設水冷機、涼風扇及遮陽棚等設備，還有9處小型活動中心快打站移至校園大禮堂，提升整體舒適度；另由於近日天氣不穩，各快打站也強化雨備，避免長者等待時受雨淋。