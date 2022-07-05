和昇休閒集團的前董事長禹介民，因涉嫌掏空公司遭通緝，但檢調查出，禹男哥哥、前董事禹介夫等人，涉嫌以現金增資等方式操控和昇股價，另在公司跳票的利空消息公布前賣股避損，台北地檢署5日依違反《證交法》起訴禹介夫和董事長特助鄧淞元4人。

和昇休閒集團曾是興櫃公司，子公司和昇餐飲曾擁有麻布茶房、跳舞香水、元定食等知名連鎖餐飲品牌，2017年麻布茶房員工曾爆料公司遲發薪水。2018年前董事長禹介民因涉嫌虛偽增資、詐欺取得河灣渡假村產權，遭基隆地檢署起訴，禹介民棄保潛逃，基隆地院通緝，沒收1000萬元保釋金。

但基隆檢調偵辦掏空案期間，台北地檢署及調查局另案發現和昇集團高層為吸引投資人參與現金增資，涉嫌以公司資金購股，墊高股價，涉嫌違反《證交法》操縱股價罪。

檢調查出，和昇2017年底傳出跳票7000萬元，公司高層在此一利空消息公開前，提早出脫手中持股避損，涉嫌違反《證交法》內線交易等罪。

台北地檢署5日依違反《證交法》起訴前董事禹介夫、董事長特助鄧淞元4人，另胡姓女員工因賣股時已離職，檢方認為無證據顯示她能事先得知利空消息，將胡女不起訴。