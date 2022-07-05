台中市神岡高工體育設備老舊，各項輔助訓練器材嚴重不足，立委蔡其昌5日前往現場會勘。（陳淑娥攝）

台中市神岡高工體育設備老舊，各項輔助訓練器材嚴重不足，立委蔡其昌5日前往現場會勘。（陳淑娥攝）

台中市神岡高工體育設備老舊，各項輔助訓練器材嚴重不足。（陳淑娥攝）

台中市神岡高工體育設備老舊，各項輔助訓練器材嚴重不足，立委蔡其昌5日前往現場會勘，所需改善經費約740萬元。體育署允諾今年將先著手進行，讓學生有更優質的訓練設備。

蔡其昌指出，神岡高工是體育發展的重點學校，對於體育器材跟相關設施的需求，會相較於其他學校來的多，所以一定會盡力協助學校來改善。今天視察目前學校跑道的狀況，確實不甚理想，過去因為經費不足，採用的是空隙式的材質，所以跑道尚未到使用年限就已有不少破損，希望這次能夠改為全密式的材質，保障孩子們在運動時的安全。

市議員周永鴻指出，神岡高工在林佳龍擔任市長任內積極爭取下獲准升格，神岡高工也是籃球強校，升格前的神岡國中男子籃球隊更曾在107學年度創造「神岡奇蹟」，勇奪JHBL全國國中籃球聯賽亞軍。他擔任議員後，成功爭取體育館與戶外籃球場照明設備完成改善，去年5月也邀請教育局到校會勘爭取戶外籃球場及PU跑道改善經費。

體育署指出，今年先針對用運動器材部份協助，明年再進行籃球場舖面改善，由於跑道今年才第6年，再分年分階段進行改善。同時建議學校要將器材安全量測距離配置出來，工程預計12月31日前完成。

今日會勘行程，包括立法院長蔡其昌、市議員蕭隆澤、周永鴻以及市議員參選人林義偉均出席。