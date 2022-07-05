隨著5G高速、廣域覆蓋、更可靠及更低延遲等技術進步，帶動5G新通訊應用解決方案陸續開花結果。經濟部國際貿易局為協助台灣廠商掌握5G龐大商機，委由外貿協會籌組耀登(3138)、統新(6426)、惠特(6706)、前鼎(4908)、千才、建毅等10家業者，以實體參展結合線上線下洽談方式，參加「2022年日本通信放送周展會」，吸引日本重量級買主包括NTT、SHARP、SANTEC、NAGASE、Anritsu、日精、DENGYO、三菱電機及FUJITSU等參訪台灣館，並對我商呈現之5G技術研發能力及產品給予正面肯定，積極討論未來合作機會。

耀登近期打入歐洲低軌衛星(LEO)供應鏈，本次展示地面接收設備及毫米波天線模組，作為基地台及地面衛星接收站使用。上銓則推出全球首條USB 4.0光纖傳輸線，期望透過觀展業者間的互動激發更多面向的產品功能。統新的薄膜濾光片是光通訊元件中重要的零組件，近年5G電信基建如雲端資料中心及通訊設備的廣泛建置需求大，統新除持續關注該領域外，也同步拓展半導體與生技醫療等新型態應用。以LED(發光二極體)測試設備研發製造起家的惠特，本次展覽中主打LD(雷射二極體)晶圓或晶粒測試設備，主要為光性跟電性量測，另提供其他產品檢測項目的服務。千才為光通訊主動元件業者，展示多項光學模組及檢測設備。PCB業者耀騰展示多層硬板及軟硬結合板的製造實力，積極搶攻網通、面板及車用等垂直應用市場商機。

「2022年日本通信放送周(Communications & Broadcasting Week 2022)」於6月29日至7月1日於日本東京有明國際展覽館(Tokyo Big Sight)舉行，本展為第6屆辦理。今年展覽已逐步擺脫疫情帶來的影響，觀展人潮陸續湧現，共計近1.8萬位專業買主及90餘家媒體親赴現場參觀接洽最新通訊科技、開發材料及各式垂直應用領域產品。展期同時辦理多場講座，邀請各領域專家共同分享最新智慧科技及市場趨勢。

為因應台灣廠商拓展外銷市場的迫切需求，外貿協會今年逐步帶領廠商走出虛擬線上展的框架，回歸實體模式參與國際拓銷活動，下半年將組團參加馬來西亞智慧國家展、日本顯示器與高機能材料展、日本國際穿戴展等活動。