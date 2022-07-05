歌手朱俐靜從選秀節目《超級偶像》出道，曾於2020年公開罹患乳癌一事，不料昨(7/4)傳出癌逝消息，家屬隨後也證實死訊，享年40歲，噩耗傳出後圈內好友紛紛發文悼念，資深藝人楊繡惠也二度發文，心痛表示：「為何好人不長命禍害遺千年」。

朱俐靜2020年罹患乳癌，歷經辛苦療程的她，病情一度獲得控制，未料，4日驚傳她病逝消息，震驚各界，楊繡惠得知噩耗後，於今(5日)凌晨不捨發文：「看到朱俐靜的死訊，心好痛，為何好人不長命禍害遺千年，我們是不是要及時行樂」，相隔沒多久又再次發文：「好人不長命，禍害遺千年，我真的好傷心」，更透露曾訪問過朱俐靜幾次，印象中是個乖巧的女孩，如今天人永隔，讓她表示自己的心好痛，字句中透露著不捨。

楊繡惠發文悼念朱俐靜。(楊繡惠臉書)

對此，網友也紛紛留言：「Miu是位正能量女神，我們該學習活在當下，珍惜每一天」、「永遠記得她美美的笑容」、「今天特意聽了她唱的歌《存在的力量》，真的好替她感到不捨」、「甜美的女生，歌聲好聽，又少了一位好聲音」、「看到這個消息真的感到非常難過！活在當下好好照顧自己的身體吧！祝褔她一路好走」。

楊繡惠發文悼念朱俐靜。(楊繡惠臉書)

朱俐靜昔日談起病情時，表示每個月都會定期回診，也持續服用中藥和標靶藥物治療，只不過藥物多少還是有副作用，不過她倒是樂觀表示：「花了一段時間讓自己不去在意這些事，現在每天像開獎，不知道有什麼副作用」。