黃少祺化身「猛男救生員」炸裂式8塊肌見光。（CHOYeR 曲易提供）

黃少祺化身「猛男救生員」炸裂式8塊肌見光。（CHOYeR 曲易提供）

戲劇男神黃少祺4日在社群公開一系列好身材照，照片中他身穿黑色貼身運動背心，以結實爆筋手臂一手拉起背心，秀出性感8塊大肌肌，他更加碼釋出全裸上身的救生員照，腹部緊實的肌肉線條，讓網友忍不住驚呼：「50歲身材這樣合理嗎！？」黃少祺笑說：「常有粉絲私訊我，怎麼有這款身材？不瞞你們說，我曾經胖到86公斤，側睡時大肚腩掉下來，很崩潰！」

黃少祺說，他以前怎麼吃都不會胖，但35歲後體質改變，「就連呼吸也會胖！」而且平常準備副業咖啡廳常要試菜，有時候工作忙到沒時間運動，一不節制就「走鐘」，之前劇組拍戲常熬夜，下戲又會約宵夜聚餐，整個人有越來越膨脹的感覺，後來除了少吃油膩的食物、配合運動，都會再搭配代謝輔助食品，才能找回完美體態。

有著凍齡男神封號的黃少祺，這次化身「猛男救生員」接品牌代言。照片中他裸上身穿著紅色短褲，露出全身爆肌的好身材、結實的8塊巧克力腹肌令人羨慕不已，大尺度「肌肉濕身照」中的他若隱若現的胸腹肌線條，令網友直呼：「太性感！」黃少祺得意表示：「我為了這次的代言照拍攝，回到身材巔峰狀態，肯定要好好秀一下。」

回憶起那段爆肉黑歷史，他感嘆地說：「拍攝《春去春又回》是我最肥的時期，肉到之後看回放還嚇到，心想：『這隻熊是誰啊？』臉跟腰全部都是肉，天呀太肥了，真的是慘不忍睹！」他回憶：「有天睡覺我一個側翻身，發現我的大肚腩直接蹦！掉下來！這時候意識到真的要開始減肥。」

談到積極維持身材的原因，黃少祺表示：「因為還在幕前，必須對粉絲和觀眾有交代，也是種自我要求！」他透露以前曾用過自虐式減肥法，「一天只吃早午兩餐，但有一次到晚上真的餓到受不了，就點開外送平台把晚餐加入購物車，但又想到隔天還有拍攝行程，就立馬放棄點餐，用看電視轉移注意力，這樣糾結真的超級辛苦！」坦言年齡5字頭後，要維持好體態真的很困難。常被誇凍齡男神的他笑說：「不好意思說，但我跟同年紀的朋友站在一起，大家都說我看起來超凍齡，維持好體態真的會看起來年輕很多！」他對粉絲喊話：「人都喜歡美好的事物，把自己維持在好的狀態，會更有自信，對生活品質、人生觀都會改變！」