針對台北市議員王鴻薇爆料指出，民進黨提名的桃園市長參選人、新竹市長林智堅2008年的中華大學碩士論文涉嫌抄襲；林智堅5日中午親上火線澄清表示，包括台大國發所及中華大學的碩士兩篇論文都沒有問題，對於這種抹黑、造謠，一定會提告。

林智堅今天中午舉行記者會，他說，他必須對國民黨透過這樣的奧步，侮辱他的人格，作嚴正的譴責，每次選舉對手都會把他多年前的論文再拿出來作惡意的攻擊，他感到非常的痛心與遺憾。

林智堅說，他心目中的民主選舉是君子之爭，希望端出的是牛肉，透過政見與政蹟贏得民眾的支持。

相關的抹黑其實在2018年、2020年就有不同政黨提出攻擊，當時就作過澄清，這絕對沒有問題。國民黨因為他要參選桃園市長，想要輔選張善政，炮製林智堅版的宇昌案，企圖毀掉他與相關教授的聲譽，他實在無法接受。

林智堅表示，有關台大國發所在職碩士論文部分，當時是擔任議員期間，論文發表時間是在當選市長期間，在台大碩士論文中，他的研究題目是「3人競選之中槓桿者的政治社會基礎及其影響」，以他自己2014選舉為例。

而對手所抹黑的那位學生的論文題目是「林智堅勝選的政治社會基礎」，雖然兩人都是以2014年的選舉為例，但他與余先生的論文是主題不同，研究對象也不同，結論也不同，根本是天差地別。

2008年中華大學碩士生畢業論文部分，他的論文是在研究竹科要提升滿意度與信任程度，以提升居住環境改善為優先，他在念碩班時，沒有任何公職，當時只是立法委員助理，他是接受教授賀力行的擔任指導教授，在2008年完成「以TCSI模式評估評估國內某科學園區的周邊居民滿意度」。

2007年、2008年研究論文期間，當時賀力行、王明郎以及李友錚3位老師有1個TCSI台灣顧客滿意度指標的研究小組，大家一起作研究與討論。

過程中，他與賀力行及王明郎曾經在2008年4月，3人聯名在1場「管理策略與經濟發展學術研討會中發表這1篇論文，這個論文就可以驗證絕無抄襲。

林智堅再次強調，兩篇論文都沒有抄襲的問題，對於對手這種抹黑與造謠，一定會捍衛自己的清白，會跟律師研究之後來提告，一定會提告的，希望未來100多天的選舉，大家可以透政見、政蹟及正面的訴求來打選戰，而不是抹黑、造謠、貼標籤。