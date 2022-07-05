賈靜雯與柯佳嬿飾演一對姐妹。（Netflix提供）

柯佳嬿形象大突破，飾演一個栽在渣男手上的自卑少女。（Netflix提供）

有別於以往御姐、小資角色，柯佳嬿這次在戲劇《媽，別鬧了！》形象大突破，飾演一個栽在渣男手上的自卑少女若敏，在速食店上班，生活平凡，始終無法放下不斷劈腿的渣男小查（林柏宏飾）。劇中2人有精彩不斷的「床戲」和「大恥度」戲碼，林柏宏相當害羞，「我完全講不出她那些讓人起雞皮疙瘩的台詞。」已和林柏宏演出默契的柯佳嬿認為因為是喜劇，演起來其實不會害羞且相當好玩，但也驚訝林會害羞，「明明他在戲裡尺度也很大。仔細想想，這部戲裡每個演員的尺度好像都不小？」

柯佳嬿也非常興奮能與比莉、賈靜雯演出母女、姐妹，「知道要跟比莉姐演母女時很開心，她太久沒有演戲了。比莉姐很真很可愛，她是一個想法很新的人，對時尚、音樂都很有自己的品味，又親和好相處，完全沒有長輩的架子。」而和賈靜雯原本就認識，有一定的默契，這個默契延伸到戲上更有火花，「認識賈姐這麼久，從沒看過她像如蓉的這一面，很讚嘆她的精神分裂，實在很難想像，《瀑布》裡的她跟《媽，別鬧了！》的她是同一個人。」

柯佳嬿與劇中父親寇世勳有相當多情感聯繫，父親的離開深深影響她，「小敏對爸爸的想念和情感寄託，有部分轉移到小查身上，某個層面來說，直到她面對了父親的離開，也面對了自己，才真的開始了屬於她的人生新篇章。」

這次演出渣男收割機，柯佳嬿感嘆每個人可能都曾深愛過一個讓自己痛苦的人，「我很欣賞小敏對愛情義無反顧，那樣的狀態很迷人。你可以說她傻，但有些事情就是得走過一回，才有辦法明白。」可以演出小敏，柯佳嬿也相當開心，「我太喜歡小敏了，成為小敏的每一天都很開心，我感覺自己好像真切的愛過痛過這麼一回。我相信演員在拍攝過程中體會到的感動，觀眾一定也能感受到。」

華語影集《媽，別鬧了！》劇情輕鬆有趣，由《你的孩子不是你的孩子》金鐘獎導演陳慧翎與金鐘獎得主李俊宏導演共同執導，比莉、賈靜雯、柯佳嬿、寇世勳、吳慷仁、林柏宏、曾莞婷主演。預計2022年7月15日 Netflix 全球獨家上線