BWF近五周安排了4站東南亞賽事，本周為超級500系列馬來西亞大師賽，賽事今天（5日）開打，雖然不少選手選擇放棄、讓身體休息，寶島一姐戴資穎仍繼續奮戰，首輪對手由原本的泰國革通（Supanida Katethong）換成韓國沈有振。

戴資穎上一站在超級750系列馬來西亞公開賽挺進到4強，比賽中擦傷右手肘浴血奮戰，雖然最後飲恨陳雨菲、無緣4連霸，拚戰精神令球迷動容，賽後小戴透露擦傷傷勢無礙，本周繼續挑戰大馬大師賽，首輪原本要對上泰國革通，因革通退賽，小戴對手變成韓國世界排名第46女將沈有振，將是兩人生涯首度交手，比賽明天（6日）進行。

由於連續比賽，不少球員選擇放棄馬來西亞大師賽或下周的超級500系列新加坡公開賽，或是兩站賽事均退賽，本季已經囊括5座冠軍的世界球王安賽龍（Viktor Axelsen），表示自己的身體跟頭腦告訴自己需要先休息，因此他忍痛放棄大馬大師賽、新加坡公開賽，大馬男子好手李梓嘉、西班牙女將馬琳（Carolina Marin）也退出本周賽事，台灣男雙組合李洋／王齊麟因確診新冠肺炎，本周也不出賽。