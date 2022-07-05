中華汽車旗下電動機車品牌eMOVING昨（4日）推出全新品牌形象影片「e台車」（https://youtu.be/PXpqfHHws4c），透過鏡頭帶領民眾回憶每段騎乘機車時的感動，一起啟動台灣幸福的心電能，影片上線不到一天即衝上近十萬點閱。

中華汽車表示，自2010年第一台電動機車eMOVING上市至今已深耕台灣市場12年，從一開始充滿挑戰的市場到現在各家品牌百花齊放，身為台灣電動機車的先驅者，至今仍秉持使用汽車生產的嚴格標準，並持續投入開發產品的多元性，以安心可靠的品牌最高指標，深耕著電動車產業，陪伴台灣見證引以為傲的綠色騎蹟。

eMOVING本次與曾獲坎城青年導演獎及多項國際廣告獎肯定的李育丞合作，拍攝一系列品牌影片「e台車」，透過李導富有美學渲染力的鏡頭語言，營造細膩的溫暖風格，以貼近你我真實生活情感的方式，重新聚焦品牌定位「e台車」，說明eMOVING是陪伴台灣人「在地滿電文化」的電動二輪品牌，也再次強調eMOVING不追求過度科技包裝，而是秉持實用性、價格公道及可靠安全的品牌精神。3支品牌影片預計於七八月波段推出。

歡慶品牌12周年，即日起至3日，「台灣滿電、全民來電」加碼，全車系享5000購車金，指定車款再送配件組，邀請消費者一同參與下一個12年。詳細活動辦法請參考官方網站（https://reurl.cc/p1e1Re）。