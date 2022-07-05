教師工作繁雜，得因應班級經營、親師關係緊張等不利因素，台灣後悔從事教職者高於日本與其他歐美國家，現象值得關注。為此台灣師範大學打造「教師效能支持樞紐」系統，提供各項教學效能和心理效能的研習活動及相關資訊，協助新手教師具備專業競爭力與教學現場即戰力，進而達到提升教師復原力、幸福感、教學熱忱及生涯召喚等目標。

台灣師範大學今(5)日舉行記者會，副校長宋曜廷率團公布調查教師投入教職動機與心理效能結果，以及最新推出的「教師效能支持樞紐」系統。

團隊在本次調查當中，向全國202所國中，共針對3835位教師（男1229人，女2606人）進行資料分析，約有9成以上的國中教師都認同「個人效益」（與提升個人福祉的目的較有關連）和「社會效益」（跟提升社會福祉的目的較有關連）這兩類因素是選擇成為教師的重要原因，且同意比例都高於日本和國際平均，顯示教職在我國仍是具備吸引力的職業。

依照調查結果顯示，教師的入職動機會影響其自我效能。自我效能乃指教師對自己的教學自信，包含班級經營效能、教學效能與學生投入效能等3個向度，而我國國中教師自評多或非常多的比率均高於日本，比例與美、英、澳等國相近，顯示台灣教師對本身教學具有一定程度的信心。

不過，調查也發現，細究台灣國中老師的工作滿意度，想要調校、後悔選擇教職與考慮轉換職業的比例卻顯著高於平均，在「是否後悔當老師」、「還有如果從事其他工作是否較好」的選項上，都比日本、美國、澳洲與英國等國家高出許多。

宋曜廷表示，調查呈現的老師總體情況，結果呈現不涉及好壞判斷，正反現象都予以呈現。而之所以以國中老師作為調查母體，在於國中生處於青春期，老師的教學挑戰大，於此出發來觀察教師工作情況。

宋曜廷提到，透過調查發現，絕大多數台灣國中老師都認為，教職的個人與社會效益都很不錯，至於後悔當老師的人數有一定的比例，在於台灣老師的升學目的與歐美國家有些許不同。

宋曜廷解釋，以美國與芬蘭為例，絕大多數基礎教育老師都具備碩士文憑，大部分都是在大學學習一定的專長，並探索過個人興趣後，才會決定是否加修教育學程而投入教職。

宋曜廷說，但在台灣，基礎教育階段教職被視為「鐵飯碗」，不少人高中畢業就考進師範院校，高中卻沒有歷經任何職涯探索，單純以升學目標決定未來是否要當老師，對教育僅停留在粗淺的觀察，忽略當代社會工作繁複，老師的工作不僅包含教學，還得肩負家長與學生互動、教學技巧提升與承擔升學壓力等，充滿挑戰。

為協助教師強化專業效能，促進專業成長，台師大副校長宋曜廷團隊打造「教師效能支持樞紐」（TEACHub）系統，發展多元教師支持方案並建立系統性之教師效能支持樞紐，以提供職前以及在職教師更全面性的支持。

台師大指出，「教師效能支持樞紐」整合校內既有成果、師培資源以及研發能量，提供全國教師更具實質性意義之協助，其中包含情緒支持、教師增能、教師輔導等項目，有效提升教師的自我效能、教學熱忱以及工作滿意度，期能增強全體教師之幸福感。

台師大強調，未來將以學校作為基地，逐步擴及全國各區域，並根據區域特性分別納入相關單位與人才，使各地之教師除了獲得中心服務之外，更能獲得貼近生活經驗需求之實務服務。