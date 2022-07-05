國民黨縣市首長提名引發不少爭議，黨主席朱立倫成輿論焦點。曾任中山大學政治學研究所連續三任所長、榮獲多次學術獎項的教授廖達琪表示，朱本來喊要拿下16席縣市長，這個高目標目前看來很難達到，現在只要能維持14席就勉強過關了，苗栗縣長和桃園市長更是變數，尤其藍營執政70年的苗栗縣一丟，朱恐怕就會被趕下台。

廖達琪今日（5）接受香港媒體《中評社》訪問表示，從目前操盤可看出朱立倫希望打出「形象牌」，以吸引中間選民和年輕族群，這立意沒有錯，但不能用台北辦公室的冷氣房思維來處理地方派系事務，朱和黨中央及地方的溝通真的需要多加油，否則2018年「討厭民進黨」的氛圍還沒重燃，「討厭朱立倫」的氛圍恐怕更強烈。

廖達琪直言，11月26日的九合一選舉對朱立倫而言實在太重要了，因為光目前提名階段，他的黨主席位子就已經風雨飄搖，他當然會希望藉著耳目一新人選，挽回國民黨的低迷支持度，更扭轉年輕人對國民黨的嗤之以鼻，這都無可厚非；然提名過程中，朱太高姿態，犯了「高大上」的思考毛病，國民黨現在畢竟剩個空殼，面對地方派系朱手上的籌碼不多，一個弱勢黨主席，處理手段必須更細膩。

針對11月選情，廖達琪分析，國民黨缺乏資源，目前打綠也沒打到形成一股社會風潮，不僅沒把年輕人翻轉過來，更沒形塑出2018年「討厭民進黨」的氣氛，目前局勢對朱立倫而言，能維持現有的14席縣市長就算勉強達標，比14席少他就該辭職；尤其藍營執政70年的苗栗縣更是指標，無論是否維持14席，只要苗栗縣一丟，朱就會被強力檢討，勢必被趕下台。