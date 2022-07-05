酪梨營養豐富、脂肪含量高，佐料美食可增進適口性，近來通路國產酪梨價格實惠，比進口還便宜，2顆新台幣140元不到。農糧署今天說，產季7到10月，國產為大顆品種，且更新鮮。

國人飲食西化已是常態，國產農產也開始栽種過去少見作物，除了屏東可可頗負盛名，台南等地的酪梨也不遑多讓，並進軍連鎖量販、超市，這些通路架上，全年除了可見進口的小顆酪梨，單顆售價約在69到99元間擺盪，近期消費者多了一種選擇，那就是國產酪梨。

中央社記者走訪超市發現，國產酪梨量、價勝過進口。農委會農糧署作物生產組組長陳立儀說，台灣主產地分別在台南市、嘉義縣、台東縣、屏東縣等地，其他包含高雄市、南投縣、花蓮縣等都有零星栽培，種植面積自民國100年的506公頃，逐年增至109年1149公頃，每年7月起進入產季，此時超市、量販可見國產多過進口。

他表示，國產酪梨除了地產新鮮，運送里程數也遠低於進口而更環保，例如從中、南美洲運來台灣，航運費時1、2個月，加上國人喜歡大果，國產酪梨也比進口大顆許多，受消費者青睞。

記者發現價格也更實惠，進口約手掌心大，單顆69元起，有時99元；最近國產酪梨比進口大，甚至是2倍大，單顆80多元，或是2顆135元。陳立儀說，盛產時價格比進口實惠，色澤也很棒，成熟時一樣會轉深褐色，做三明治、沙拉、壽司、酪梨牛奶等美味又營養。

農糧署補充，酪梨的脂肪含量高，可食部分約有10%脂肪，主要成分是對人體有好處的單元不飽和脂肪酸及必需脂肪酸，有利於血脂肪的控制；也因為這些脂肪，使得酪梨脂溶性維生素，例如維生素E與β-胡蘿蔔素等的含量，比其他的水果高且更好吸收，而水溶性維生素，例如維生素B群與C等的含量，也不遜於其它水果。

另外，酪梨也含有豐富的膳食纖維與鉀、鎂等礦物質，被認為可以養顏、抗老化。挑選酪梨要選健康亮麗、無病蟲害，成熟時表皮較粗糙，會逐漸黃綠或變紫黑色，或者搖晃果實時，有種子晃動聲，整粒會完全柔軟，果肉香味十足。（編輯：張芷瑄）1110705