日本官方周二公布，5月實質薪資較去年同期縮減，寫下將近兩年來最大減幅。隨著該國消費者通膨位在近7年高點，遠超過薪資增長，勢必將打擊民間消費力。

被視為衡量消費者購買力指標的通膨調整實質薪資，在5月較去年同期下滑1.8％，減幅比4月的1.7％更擴大，並且為2020年7月以來最大薪資衰退。

生活物價攀高、薪資成長低迷，可能打擊日本經濟自疫情復甦的力道。日本厚生勞動省用於計算實質薪資的消費者物價指數（包含生鮮食品項目、但不計業者租金）在5月上揚2.9％。