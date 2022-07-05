嘉義縣第3座銀髮健身俱樂部今啟用，將透過落實精準化運動，讓長輩動腦、動身體，越來越健康。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今弘道老人福利基金會在東石鄉猿樹社區設置，嘉義縣第3座銀髮健身俱樂部啟用。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣是全台最老的縣市，也是台灣第一個進入「超高齡社會」的縣市，為照顧50歲以上健康、亞健康及衰弱長者，嘉義縣自2020年起推動「銀髮健身俱樂部試辦計畫」，今弘道老人福利基金會在東石鄉猿樹社區設置，縣內第3座銀髮健身俱樂部啟用，將透過落實精準化運動，讓長輩動腦、動身體，越來越健康。

「東石銀髮健身俱樂部」設有智能運動器材，提供全身性身體組成分析檢測，透過體脂、肌肉量、體內水份等身體數值，分析及了解個人的健康狀況，並引進SMARC智能環狀運動課程，運用智慧AI進行全身功能動作評估與分析，隨著中高齡及一般使用者身體狀況變化，循序漸進調整運動處方，以提供精準「個人化運動處方」，客製化長者需加強的部位訓練，再搭配1對1個別化服務，落實精準化運動。

今現場體驗後，嘉義縣長翁章梁表示，銀髮健身俱樂部其實就是老序大的健身房，嘉縣是全台最老的縣市，老化常會有肌力遞減和心肺耐力下降，增加跌倒風險，50歲以上的中高齡族群更需要提早透過規律並有效的正確運動，遠離肌少症與身體退化等疾病。

衛生局長趙紋華指出，銀髮健身俱樂部的重點任務在於肌力訓練、預防和處理肌少症問題，肌力訓練已被證實可以有效改善及預防許多疾病，包括心血管、骨關節、代謝性疾病、惡性腫瘤，甚至是認知問題。

衛生局說，東石銀髮健身俱樂部開放時間為每周一至周五上午9點至下午4點半，有各式不同的運動主題課程，呼籲鄉親要活就要動，歡迎鄰近社區鄉親多多利用。