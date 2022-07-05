【旅奇傳媒/編輯部報導】台灣是國際稱羨的自行車騎乘天堂，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（以下稱北觀處）為鼓勵民眾放慢腳步以時速15公里感受北海岸的美好，近年來，打造雙灣、灣塔、萬金及外木山友善自行車道，沿途經過淺水灣，芝蘭海上觀景平台，白沙灣，極北點富貴角燈塔，中角灣，野柳地質公園等北海岸知名景點，沿著台2線一路與大海並肩而行，不論是自然地景、生態旅遊或水域遊憩應有盡有，海天一色、風光優美，非常適合騎著自行車尋找途中絕美的山海祕境風光。

▲中角灣國際衝浪基地。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

北觀處為持續推廣轄內自行車旅遊，推出極北點騎遊系列活動，規劃以富貴角燈塔為主題串聯基隆北海岸地區自行車旅遊路線，辦理「2022台灣自行車旅遊節極點慢旅-極北點騎遊系列活動」，從7月至10月陸續推出「自主騎遊認證活動」、「志工領騎訓練」、「自行車夏令營」以及「極北點-富貴角燈塔騎遊活動」等一連串精彩活動。

▲北海岸有許多景致優美的友善自行車道。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

自主騎遊4條路線任您行

首先登場的是「自主騎遊認證活動」。本活動為期四個月，依序推出「雙灣」、「灣塔」、「萬金」、「外木山」四條路線認證，參加者只需要在報名網站上填入基本資料即可參加本活動，報名完成後再前往指定路線及地點打卡，上傳至報名網站即可兑換電子版自主騎遊認證證書及該路線抽獎資格，每人最多可獲得4次抽獎機會，集滿4條路線認證還可加抽捷安特腳踏車呦 !

▲雙灣自行車道-不能說秘密。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

自行車夏令營

今年暑假，北觀處還特別推出自行車夏令營活動（暫定於8月底舉辦），主要招收對象為小學三年級到國中二年級的學生，凡有道路騎乘經驗，能維持單車穩定前進者，均可報名參加。透過夏令營活動將教導學生認識自行車與裝備、如何安全上路、使用變速器與煞車、轉彎與閃避障礙物等實用技巧，並會以團騎的方式，領帶全體學員，騎乘萬金自行車車道等經典路線，2天課程，內容精彩可期，歡迎有興趣的年輕學子們，前往報名。

▲極北點-富貴角燈塔騎遊活動，特別安排兩條路線供遊客選擇，一覽山海美景。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

極北點-富貴角燈塔騎遊活動

今年極北點-富貴角燈塔騎遊活動特別安排了兩條路線供遊客選擇，並邀請領騎嘉賓，帶領活動參與者，從白沙灣遊客中心出發，其中一條路線，全長約44公里，途經石門區、金山老街、萬金自行車車道，於中角灣國際衝浪基地（26.2km處）進行補給後，前往富貴角燈塔，隨後返回白沙灣遊客中心；另一條路線，全程約 16公里，前往麟山鼻木棧道、軍人碉堡、雙灣自行車道、風芝門自行車道後，到芝蘭公園進行補給，隨後折返回到白沙灣遊客中心。

北觀處陳美秀處長表示，本處為培養專業的自行車領騎人員，以提供專業領騎及導覽解說，讓遊客能透過單車深度走入北海岸，也規劃結合北觀處轄區內自行車道，辦理志工領騎培訓活動，並預計邀請轄區內自行車友善旅宿業者及皇冠海岸觀光圈業者共同參與，提升自行車知識與技能，讓來到北海岸的車友們能享受到友善的自行車旅遊服務，歡迎大家一同踩動踏板，悠遊北海岸。

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