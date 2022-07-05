【旅奇傳媒/編輯部整理】壽山位處港都高雄，擁有豐富的自然生態，周邊還可串連多樣的景點，總是吸引許多市民朋友前往登山健行、尋幽訪勝。但也因為山區道路複雜又通訊不易，民眾需要協助但卻無法聯繫的情形時有所聞，為了改善通訊品質，高雄市政府觀光局偕同國家自然公園管理處協調多家通訊業者在壽山（包括半屏山、大小龜山、旗後山）主要登山步道加強通訊，並以標示牌告知民眾通訊點位，民眾在登山入口處只要掃瞄QR CODE，就能知道多達61處的通訊點，未來將進一步協調於壽山軍區也能通訊順暢，讓遊客享有更安全的登山體驗。

▲北壽山-龍皇亭告示牌及QR CODE。 圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄市政府觀光局為營造更優質的登山環境，屢次邀集軍方、國家自然公園管理處以及中華電信公司、台灣大哥大公司、遠傳電信公司、亞太電信公司等電信業者共同合作，加強壽山主要登山步道及休憩據點的通訊並實施行動電話訊號測試，於可達通訊標準地點，就會在該點的園區指標、地圖、里程等設施或明顯處附掛標示牌，陸續設置61處。另在北、中、南壽山登山入口處設置3面告示牌(北壽山-龍皇亭、中壽山-鼓山高中後方登山入口處、南壽山-動物園登山入口處)，讓民眾使用手機掃描QR code，可連結查詢手機可通訊點所在位置，相關資料也同步登載於高雄旅遊網供民眾參考運用。

▲壽山步道是高雄市民健行賞景的熱門路線。 圖：高雄市政府觀光局／提供

設置可通訊點標示的地點，是由標示牌上標註的電信公司的工程人員以專用設備測試該公司4G訊號，需達到撥號3次至少1次可通話、數據傳輸2Mbps以上…等條件，需要各個項目都達標才會設置標示點，以確保後續山友在該處對外聯繫時可享有較佳的通訊品質。電信業者也提醒，若發生緊急情況而無法順利撥通電話，則可改撥「112」，透過該業者的訊號就可以連接到鄰近的警察或消防單位通報或待援。

▲手機可通訊點位標示牌。 圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄市政府觀光局表示，隨著國人對於遊憩安全的越趨重視，正確通報位置是成功救援的要件之一。提升山區的通訊，除方便民眾能即時掌握位置、上網打卡分享旅途風景照片外，若發生山區事故時，可以在手機可通訊處發出緊急訊息，及時回報位置，提升救援效率及登山安全性。未來更計畫擴大辦理範圍，預計7月初與國家自然公園管理處及各家電信業者和軍方會勘，持續打造適合全民運動的安全休憩環境。

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