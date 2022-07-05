【旅奇傳媒/編輯部報導】炎炎夏日要去哪消暑解熱呢？為提供民眾炎炎夏日的消暑好去處，彰化縣政府今年在伸港鄉慶安水道首次舉辦「彰濱～海FUN一夏」慶安水樂園活動，已經正式開幕，提供中臺灣遊客親水遊憩的新選擇。開幕活動精彩萬分，除邀請全球最夯的水上鋼鐵人大秀特技外，更號召來自全台各地SUP自由玩家來慶安水道玩水，由縣長王惠美鳴槍出發象徵慶安水樂園正式啟動。

▲「彰濱～海FUN一夏」慶安水樂園活動正式開幕。 圖：彰化縣政府城觀處／提供

彰化縣長王惠美表示，近年來水上活動成為時下最流行的戶外運動之一，深受各年齡層的喜愛，而慶安水道的水域較為平靜且安全，適合發展水域活動，彰化縣府舉辦「彰濱～海FUN一夏」慶安水樂園活動結合SUP、獨木舟以及水上摩托車等活動，不但讓民眾有機會體驗水上活動，享受夏日玩水的樂趣，每周還有精彩的水上摩托車表演，活動會場也開放SUP的自由玩家帶著自己的裝備玩水趣，期望藉由這次的活動將慶安水道發展為縣內重要的水域遊憩場地。

慶安水樂園活動結合SUP、獨木舟以及水上摩托車等活動，精彩可期。 圖：彰化縣政府城觀處／提供

今年夏天除了來慶安水道享受好玩的水上活動之外，還有海洋生態特展，假日也規劃海洋生態教育課程及DIY活動，藉由生動有趣的展覽內容以及生態教育課程深入認識彰化特色生態物種，瞭解彰化西濱的生態環境!歡迎大家相約揪團來慶安水道消暑一夏玩水趣，豐富又多元的活動，等你來體驗！

此外，岸上活動也推出海洋教育體驗營、海洋廢棄物藝術創作、親子闖關活動及在地手作良食市集等，帶你一同進入海洋世界、與海對話。各項活動詳細內容至「擁抱海洋˙與海對話」活動網站。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）