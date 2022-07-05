從去年鳳梨到今年的石斑魚，中國大陸屢以防檢疫為由暫停輸入，也許真的是兩岸交惡的政治障礙，但我農產轉外銷他國卻爆出像黑心鳳梨的堪慮品質，甚至進一步看到整個產業多年的問題。台灣農漁產業結構若不變，外銷市場的問題只會重複上演，絕非農委會主委陳吉仲先前拍胸脯說的「台灣農業品管世界第一」。

陳吉仲經常在公開場合強調台灣農業技術和品管都是世界前段班，台灣在過去農業的研發能力確實有目共睹，然而「輝煌一刻誰都有，別拿一刻當永久」，如今農業研發經費嚴重不足，更多的經費拿來補貼和保險，只要產銷失衡了政府就會站出來收購和補助，但難道這樣問題就解決了？

以養殖漁業為例，因為水權與土地使用的錯綜複雜，許多人難以取得養殖登記，這次石斑魚事件就爆出了長年「借牌」的現象，但陳吉仲對外卻說因為ECFA只讓台灣部分養殖業者的石斑魚輸入，所以才出現這樣的陋習，執政黨習慣性把錯都推給對岸，卻鮮少自我檢討。

回首民進黨政府在野時，多次痛批ECFA是糖衣毒藥，那麼綠營執政後就該另尋外銷的「奶與蜜之地」，而不是繼續依賴中國大陸在地緣與防檢疫的善意打外銷成績，然後大搞抗中的意識形態。

沒有人想唱衰台灣農業，但若政府不正視農業結構的問題，沒有進一步輔導產業轉型和計畫性生產，只會讓農業體質積弱不振，每次出事了就花大錢補助，大內宣之餘，也莫怪對岸市場真香！