繼中俄海軍艦艇昨天現身釣魚台列嶼鄰接區後，日方今天又確認中國海警船「入侵」釣魚台列嶼附近「領海」，已向中方提出「嚴重抗議」。

日本共同社報導，日本政府表示，中國海警船今天上午「入侵」釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）附近「領海」，並靠近日本漁船。日本外務大臣林芳正今天在記者會上說，已向中國方面提出「嚴重抗議」，要求防止類似情況再度發生。

這是中國公務船繼6月23日後再度「入侵」釣魚台列嶼附近日本所聲稱的「領海」，也是今年第15次；如果包括釣魚台列嶼鄰接區在內的話，則是連續81天。

中國與俄羅斯海軍艦艇昨天也曾航行通過釣魚台列嶼鄰接區，令人憂慮緊張情勢將升高。

林芳正說，可以看到中國海警船意圖接近航行中的日本漁船，對違反國際法的行動感到十分遺憾，也令人無法接受。

產經新聞報導，對中國海軍艦艇昨天進入釣魚台列嶼鄰接區，日本防衛大臣岸信夫今天說，「這是片面升高緊張情勢的行為，也是應該嚴重憂慮的狀況」。

昨天上午，一艘中國海軍巡防艦接續在一艘俄羅斯海軍巡防艦後進入釣魚台列嶼鄰接區，並在約5分鐘後離開。

岸信夫說，中國艦艇有可能是為了因應俄艦而航行；有關中俄兩軍的合作行動，岸信夫說，雖然有這種可能性，但無法斷言。

中俄艦艇從6月中旬到下旬先後以繞行日本的方式持續軍事活動。岸信夫說，中國海空戰力在日本西南群島及台灣周邊的軍事活動愈發頻繁，日本防衛省將持續關注動向。

時事通信社報導，針對中俄艦艇昨天航行釣魚台列嶼鄰接區一事，日本政府研判中俄可能合作升高挑釁行動，已強化警戒並加速分析中俄雙方意圖。

日本政府透過外交管道向中國表明「重大憂慮」並抗議。受到中俄海軍艦艇同時接近日本在釣魚台列嶼所聲稱「領海」的異常行動影響，日本政府內部氣氛轉為緊張。

回顧過往，中國海軍艦艇曾在2016年6月、2018年1月及6月，接近釣魚台列嶼鄰接區，這次是第4次；這也是中俄艦艇自2016年6月後再度同時現身。

有關中國在日本周邊海域的整體行動，日本政府分析，「有藉由武力改變現狀」的意圖。

不過，外務省官員說，從雙方航跡等來看，「倒是沒有給人（中俄）共同行動的印象」；日本政府內部看法認為，俄艦可能是為了避開颱風，並非刻意駛入鄰接區，而主張擁有釣魚台列嶼主權的中國，對此獨自進行因應。

因此，日本政府向中國方面提出抗議，但判斷俄艦航行本身並無問題，僅向俄方「表明關心」。

雖說如此，但中俄兩國軍隊最近在日本周邊頻繁進行聯合行動，俄艦位於離本國遙遠的釣魚台列嶼周邊海域，也可以說是這次事件的主要原因。

日本防衛省相關人士指出，中俄合作的目標就是為了牽制日美，對中俄逐漸拉近距離示警。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）1110705