受惠疫後商機及新興應用科技擴展，電子零組件需求激增，加上國際原物料上漲，以及近年因科技業廠商至東協國家設廠，推升半導體設備、手機、筆電、網通產品等相關供應鏈需求增加，經濟部5日表示，2021年出口金額推升至702.4億美元創歷年新高，年增率達32.0％。

由海外生產實況調查資料觀察，受美中貿易紛爭及COVID-19疫情等影響，牽動廠商全球供應鏈重組，2021年我國廠商在中國大陸及香港生產比率為42.4％，較2018年下降4.5個百分點，主因部分產線移轉回臺或其他地區，其中在東協生產比率自2018年1.6%，上升至2021年的3.2%，隨手機、筆電組裝代工廠、網通設備廠商以及IC設計業者擴大東協生產規模，致資訊通信產品、電子產品生產比重上升較多所致，顯示政府推動新南向政策，以及東協國家在地理位置、人口紅利及關稅優勢等有利因素，激勵我國廠商前往投資，以分散市場風險。

2018及2019年受美中貿易影響，我國出口東協轉呈負成長，2020年受疫情影響、油價鋼價下跌，致持續年減1.3％，惟受惠疫後商機及新興應用科技擴展，電子零組件需求激增，加上國際原物料上漲，以及近年因科技業廠商至東協國家設廠，推升半導體設備、手機、筆電、網通產品等相關供應鏈需求增加，致2021年出口金額推升至702.4億美元創歷年新高，年增率達32.0％，今年累計1至5月出口金額342.0億美元，亦創歷年同期新高，年增率23.4％，其中電子零組件占比已逾5成。

我國出口至東協以新加坡、越南、馬來西亞、泰國、菲律賓及印尼為主，2021年出口至此六個國家占整體東協98.5％。觀察此東協六國進口市場，2020年受Covid-19疫情影響，整體進口轉為負成長，其中油品及鋼鐵製品因國際價格下跌致進口減少，但積體電路、印刷電路板、電腦零附件及半導體設備等科技類產品在疫情催化宅經濟商機崛起，加上全球供應鏈部分移轉至東協，拉升相關上游電子零組件需求，致逆勢成長。2021年則受全球經濟復甦，進口轉呈正成長。

觀察東協六國主要進口貨品之來源國，2021年積體電路最大進口來源國為中華民國(占39.8％)，其次為南韓(占19.4％)、中國大陸(占14.2％)，我國不僅持續穩居首位，市占率亦持續攀升；另印刷電路板、汽油及柴油等燃油、廢油與電腦之零附件皆以中國大陸為主要進口來源國，我國分別居第4、6、2名；鐵或非合金鋼及其製品則以日本為最大進口來源國，我國位居第5名；半導體設備以美國為主，我國亦位居第5名。