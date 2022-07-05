雲林科技工業區大北勢區廢棄物處理場用地在雲科工業區的最上方。（周麗蘭攝）

斗六市公所預定於11日舉行公聽會如期舉行，將訴求第14次變更雲科工開發計畫環境影響差異分析報告，明確禁止設置焚化爐及掩埋場等相關設施。（斗六市公所提供）

經濟部工業局昨（4日）針對雲林科技工業區大北勢區廢棄物處理場用地一案引起軒然大波，宣布主動撤回本案環評程序，後續待地方溝通。斗六市長林聖爵表示，SRF（固體再利用燃料）必須用專燒爐，生產SRF必定附帶興建燃燒爐，11日反焚化爐公聽會如期召開，建請工業局派員明確承諾不興建任何燃燒爐。

針對經濟部４日新聞稿指「斗六市公所直指SRF就是焚化爐，顯示對於SRF的嚴重誤解，故在此鄭重澄清，SRF並非焚化爐」一事，林聖爵表示，SRF的熱值約4500千卡，必須連帶興建專燒爐焚化才能發電，請經濟部勿以不同名稱美化專燒爐不是焚化爐。

林聖爵說，環保署6月17日行文斗六市公所的「雲林科技工業區開發計劃環境影響差異分析報告第13次變更專案小組第二次初審會議紀錄」，明確寫著「因應未來設置焚化爐產生之環境影響，檢討調整環境監測計畫，以建立焚化爐設置前環境背景資料」、「檢討加強焚化飛灰及底渣之環境管理計畫」云云，工業局就是要興建焚化爐。

林聖爵表示，一般焚化爐燒不了工業廢棄物製成的SRF，製成必須就地焚化發電，這與雲林縣政府目前推動「ZWS」（零廢棄資源化系統）完全不同，縣府事把雲林縣的廢棄物做成燃料棒賣給台塑使用，台塑的機械爐也燒不了工業廢棄物製成的SRF。

他說，7月11日在斗六市天聖宮舉行雲林科技工業區焚化爐如期舉行，邀請工業局人員、評估單位上境科技公司列席說明。

斗六市公所及反焚化爐自救會將爭取第14次變更雲科工開發計畫環境影響差異分析報告，明確禁止設置焚化爐及掩埋場等相關設施，以避免經濟部為避輿論風頭而撤案，等選舉過後又重啟。