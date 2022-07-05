宏佳騰智慧電車新推出12吋動力升級智慧電車Ai-1 More，同時提供極具競速氣息的新車色「黯夜綠」，車身採取帶有金屬光澤塗裝，催生出與眾不同的獨特感；另外還有夏日大勢選色「星空藍」，讓車友化身為車陣中最具個人魅力的存在，品牌藉由兩款潮流配色，在車款上創造無限可能性。

品線表示，Ai-1 More不僅有酷炫的外觀，並將座高設定易駕馭的74.4cm，並維持Ai-1系列一貫帥氣銳利跑格氣息。動力系統採用全新G2.2鋁合金水冷永磁同步馬達，將最大出力升級至7.0kW，加速更滑順、起步更有力。建議售價8萬7980元。

宏佳騰智慧電車品牌發展部經理鍾亞成指出，做為最接地氣的品牌，必須要傾聽消費者與車主的聲音，全新Ai-1 More車款秉持宏佳騰不斷精進、持續要帶給車友更多絕佳感受的「More」精神，有感升級動力加上親民價格，滿足市場希望能有更智慧的高功率白牌12吋輪框車款者的熱切期盼。

為了回饋車友熱情支持與肯定，即日起預購Ai-1 More車款提供最高30期零利率，若以延長至今年底的台北市振興加碼汰購重型電車計算，最低6萬680元起即可輕鬆入手，31日前預購再享免費安全升級價值近3000元的胎內式胎壓偵測器精品（含安裝，限量100組），讓車主可隨時於儀表掌握當前胎壓數據，並可連線CROXERA APP程式設定胎壓警示值，達到主動警示功能，提高行車安全。