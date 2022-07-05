亞馬遜雨林的Google Maps街景畫面，先前遭外國男子置換成交歡的畫面，掀起網路熱議，Google官方當時緊急下架照片，但又有網友發現，該裸男的畫面也出現在日本京都一處的街景，就連北市信義區一處飯店也遭入侵。

臉書粉專《爆料公社》上月底分享貼文，稱「千萬不要用Google地圖搜尋『亞馬遜雨林』，就算搜了也不要打開街景」，論壇《PTT》上也有網友分享，亞馬遜雨林竟然有現代化廁所和更衣室，且還男女共用；實際查詢才發覺，若是在Google地圖上查詢「亞馬遜雨林」（座標：3°27'55.1"S 62°12'57.2"W）並點開街景照，出現的竟是外國籍男子全裸與1名女子交歡的360度全景照片。

消息曝光後，「亞馬遜雨林」5字迅速攻占台灣地區的Google關鍵字熱搜，但Google官方也火速處理，移除具爭議的私密照；當時就有網友指出，畫面中的男子名叫Kevin，是暴露慣犯，已非第一次出現在Google地圖的街景畫面上。

今日又再度有網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，揭露Kevin再度入侵Google地圖街景，舉凡香港、日本京都以及台灣台北市信義區都有景點的街景，被惡意置換成Kevin的裸體照片，其帳號名稱則為「Kevin’s Wild Penis」。

Kevin裸體的畫面也出現在日本京都的Google街景。（翻攝自臉書社團《爆廢公社公開版》）

不少網友回應，「打算環遊世界？」、「下一個在哪裡」、「好煩…他到底…」、「可不可以換個主角」、「又來」、「早安…屌哥」、「你還真忙呀，會不會連月球也有你」、「他真喜歡讓別人看自己老二...」、「他要佔領全世界嗎？」