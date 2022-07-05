安捷航空與台東縣政府合作推動高空跳傘，第一階段釋出80個免費體驗名額，下一步則要向交通部民航局申請專案許可。（安捷航空提供／陳祐誠傳真）

安捷航空與台東縣政府合作推動高空跳傘，第一階段釋出80個免費體驗名額，下一步則要向交通部民航局申請專案許可。（安捷航空提供／陳祐誠傳真）

在國際間蔚為流行的高空跳傘，國內礙於法規難以推動，國人想體驗只能往國外跑，而今年安捷航空與台東縣政府努力下，讓國內首次出現一般民眾能參與的高空跳傘活動，搭配台東熱氣球嘉年華，將台東空中旅遊再推向高峰。安捷表示，本月先釋出80個免費名額參加高空跳傘教學，活動推出5天已吸引破萬人登記，下一步則要向主管機關申請專案許可營運。

為了催生高空跳傘，安捷航空在2020年便開始著手規劃及醞釀，董事長高健祐表示，安捷有信心逐步推動高空跳傘的長期發展，熱愛跳傘、想要跳傘的國人，未來不必再遠赴國外，相信「2022年就是臺灣高空跳傘元年」。未來安捷也將持續耕耘空中休憩產業，並把成立跳傘教育中心列為發展目標。

受限於國內法規，高空跳傘除了軍方訓練外，再來是高雄市2009年承辦世界運動會時，曾短暫推動過跳傘賽事，但皆為專業人士跳傘，安捷推出的高空跳傘則是業餘民眾也能體驗。

安捷航空指出，台灣風景這麼美，許多外國人來台後曾詢問台灣哪裡可以玩跳傘，得到的回答是通通不行，讓外國旅客詫異。安捷規劃的跳傘活動，會將旅客載到1萬英呎高空跳下，空中有安排專人攝影，預計10分鐘內落地。

安捷跳傘總監林克臻表示，高空跳傘會受到氣候限制，風太強、雨太大都不適合跳傘，國外有些地方太冷也不能跳，台灣則是非常適合。再以泰國1個傘場20名教練為例，1年就可以帶8000至1萬名旅客跳傘，近年中國也很瘋跳傘，主要是受到遊戲《絕地求生》的影響。

高健祐說，許多人關心未來跳傘活動的定價，坦白說還無法計算，場地在哪、飛機一天飛幾趟，成本還要計算，但一定會跟國際接軌，本次推廣活動不只要證明活動安全，也拉抬民眾信心，才能向交通部民航局提出營運的專案申請。

台東縣政府日前邀請4名俄羅斯籍及1名烏克蘭籍教練來台，近日就會抵達，加上國內6名一流跳傘好手，共計11名專業跳傘人員，將合力獻上精彩的表演饗宴，希望讓更多國人認識到基礎跳傘運動學習。