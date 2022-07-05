新竹35歲黃姓工程師，平時身體沒有任何症狀，在公司員工健康檢查時，意外發現有血尿情況，到新竹台大分院生醫醫院竹東院區腎臟科門診做進一步檢查，兩側腎臟有許多大小不一的水泡，診斷為基因變異的「多囊腎」，需要定期門診追蹤檢查。

腎臟內科醫師張勤斌指出，多囊腎常見原因是遺傳性腎臟病，稱為自體顯性多囊性腎臟病，目前尚無治癒方法，唯有透過早期診斷，以監控血壓等方法，才能減緩腎功能惡化。

張勤斌說，大部分病人在出生時腎臟就有囊腫，到30到40歲才出現症狀，隨著年齡增長腎臟功能會漸漸變差，可能惡化為末期腎病變，需要長期接受透析治療或接受腎臟移植。

張勤斌並說，目前健康檢查的觀念普遍，這種疾病在尿液檢查異常或超音波檢查時被發現，要防止腎功能惡化，改善生活方式是第一步，病人平時須注意血壓是否偏高，如偏高建議服用降壓藥物，控制血壓很重要。

同時，日常生活要適當控制水量攝取與飲食調整，減少鹽分攝取與適當運動，對延緩腎臟功能惡化很有助益。

一般腎臟功能正常，建議每天至少飲水2公升，腎功能不良或合併其他疾病，則要諮詢醫師確定適合的飲水量。

飲食控制則需根據醫師、營養師的指導，限制鹽分和適當的卡路里攝入量，維持適當血壓和體重。另外，根據腎臟功能的狀態，須注意蛋白質的攝入量。

藥物治療方面，Tolvaptan是目前可以抑制囊腫增長速度的藥物，但限用於病情已到第3期慢性腎臟病的18至50歲自體顯性多囊性腎臟病患者，使用後會增加排尿次數，需要補充適當的水分，須定期檢查肝功能與血中電解質濃度。